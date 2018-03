Patrik Laine hurjassa iskussa: Teki uransa neljännen hattutempun ja ohitti tulokaskautensa maalitilastot

STT New York

Jääkiekon NHL:ssä Winnipegin Patrik Laine on tehnyt hattutempun ottelussa New York Rangersia vastaan. Ottelun kaikki maalit tehnyt Laine avasi maalihanansa ensimmäisen erän päätösminuutilla. Toisen kerran Laine osui toisen erän puolessa välissä ja hattutempun täydentävä maali syntyi, kun peliaikaa oli jäljellä reilu 30 sekuntia.

Hattutemppu on Laineen kauden ensimmäinen ja uran neljäs. Laine on NHL-historian kolmas pelaaja, joka iskee NHL-urallaan neljä tai useamman hattutempun ennen 20-vuotissyntymäpäiväänsä, NHL kertoo.

Ottelu päättyi vieraissa pelanneen Winnipegin 3–0-voittoon.

– Asiat sujuvat melko hyvin. Joukkueemme voittaa ja pelaamme melko hyvää kiekkoa, Laine summasi ottelun jälkeen Winnipegin Twitterissä.

Hurjassa iskussa oleva Laine on tehnyt tehopisteitä nyt yhdeksässä ottelussa putkeen. Kyseisissä otteluissa Laine on tehnyt tehot 13+6. New York Rangersia vastaan syntyneiden maalien myötä Laine myös rikkoi tulokaskautensa tilastot, joihin kirjattiin 73 ottelussa 36 maalia. Tällä kaudella Laine on nyt tehnyt 38 maalia 66 ottelussa.

Lisäksi Laine nousi NHL:n maalipörssin toiseksi Jevgeni Malkinin ohi. Lainetta edellä ykkösenä on Washingtonin venäläistähti Aleksandr Ovetshkin 40 maalillaan.

Barkov ja Haula pisteille myös

Kolmen tehopisteen iltaa vietti myös Floridan Aleksander Barkov, joka syötti maalin kolmesti ottelussa Tampa Bayta vastaan. Barkovin tehokkuudesta huolimatta Florida hävisi jatkoajalla 4–5.

Laineen lisäksi myös Barkov on ollut vakuuttavassa pistevireessä kerätessään viime viikon neljässä ottelussaan tehot 5+1. Barkov johtaa suomalaispelaajien pistepörssiä.

NHL-kierroksen suomalaisista maalin teki myös Las Vegasin Erik Haula, jonka joukkue hävisi Columbukselle 1–4. Voittajajoukkueen Joonas Korpisalolle torjuntoja kertyi 37 kappaletta.