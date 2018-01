Patrik Laine kehuu Winnipegin pelin moottoria: "Hän on roolimalli"

Pekka Aalto Aamulehti

Winnipeg kärsi ikävän takaiskun, kun ykkösketjun sentteri Mark Scheifele loukkaantui 27. joulukuuta. Hänen paikkansa otti laitahyökkääjä Blake Wheeler, joka sopeutui todella nopeasti uudelle pelipaikalle.

Yhdysvaltalainen Wheeler on tehnyt neljä maalia ja antanut yhden syötön kolmessa ottelussa ilman kanadalaista Scheifelea.

Ykkösketjuun siirretty Patrik Laine on ollut hyvässä iskussa Wheelerin ja Kyle Connorin rinnalla. Tamperelaisella on kolmeen peliin peräti viisi syöttöä.

–Ei ole väliä, kuka tekee maalit. Pystymme kaikki siihen ja syöttämään. Se on tärkeä asia, Laine kommentoi.

Viiden ottelun maaliton putki on hänelle pitkä, mutta se ei juuri rassaa, koska pisteitä kertyy joukkueelle ja itselle. Laine kehuu vuolaasti Wheelerin panosta.

–Hän on pelannut hyvin sentterinä. Wheeler hoitaa oman pään pelin hienosti ja on todella nopea. Hyökkäyspäässä hän neuvoo minua paljon, mikä on hyvä. Hän on roolimalli. Minun pitää ottaa oppia hänestä.

Winnipeg pelaa seuraavan kerran varhain lauantaina Suomen aikaa Buffaloa vastaan.