Patrik Laine jahtaa jo NHL:n maalikuninkuutta – 35 osumassa on myös häikäisevän tehokas ruotsalaissensaatio

Pekka Aalto Aamulehti

Tamperelaistykki Patrik Laine liekehtii NHL:ssä juuri nyt. Winnipegin hyökkääjä nauttii kahdeksan pelin pisteputkesta, jonka aikana hän on latonut tehot 10+6! Viime yön mies teki kaksi maalia Carolinan verkkoon ja antoi yhden maalisyötön, kun Jets otti 3–2-voiton.

Laine on ollut helmikuun puolivälin jälkeen koko sarjan tehokkain pelaaja yhdessä Coloradon Nathan MacKinnonin (7+9=16) kanssa.

Huippuvire on vienyt Laineen maalin päähän viime kauden saldosta. Tulokaskaudellaan hän kirjasi tehot 73 ottelussa 36+28=64, kun nyt kasassa on 35+23=58 pistettä 65 pelissä. Tahti on kutakuinkin sama.

Tilastollisesti suurin ero on ylivoimaalien määrässä. Viime kaudella niitä syntyi 9, mutta nyt jo 17. Tällä määrällä Laine on NHL:n vaarallisin maalintekijä ylivoimalla.

Tamperelaisella on enää viisi maalia eroa maalitilaston ykköseen Aleksander Ovetshkiniin, joten maalikuninkuus on mahdollinen. Winnipegillä on jäljellä 17 kamppailua.

Aamulehti tapasi Laineen tammikuussa Chicagossa.

Maalinteon tehokkuudessa parasta jälkeä tekee Las Vegasin ruotsalaissensaatio William Karlsson. Hän on kasannut Laineen tavoin 35 maalia, mutta hurjalla 24 prosentin teholla. Yli 20 maalin miehistä vain Winnipegin Mark Scheifele (22 maalia/20,2 %) ja Chicagon Nick Schmaltz (20/20) ovat päässeet samalle kymmenluvulle.

Karlssonin maalimäärä on uskomaton, sillä hän pelasi ennen tätä kautta kaksi täyttä sesonkia (162 ottelua) Columbuksen paidassa ja teki niiden aikana 15 (9+6) maalia.

Viime kauden maalitilaston kärkikaksikosta Sidney Crosby on vajonnut 22 osumaan. Kymmenkunta peliä sivussa ollut Auston Matthews on tehnyt 28 maalia.