Patrik Laine hehkui onnea, kun Winnipeg teki ison siirron: "En tiennyt, että hänellä on niin paljon pisteitä"

Lauri Lehtinen Aamulehti

NHL:n itäisen konferenssin kärkijoukkueisiin kuuluva Winnipeg Jets vahvisti joukkuettaan maanantaina NHL:ssä, jonka siirtotakaraja umpeutuu kello 22 Suomen aikaa tänä iltana.

Jets hankki riveihinsä St. Louis Bluesista kokeneen sentterin Paul Stastnyn. Blues sai Kanadasta ykköskierroksen ja neloskierroksen varausvuorot sekä hyökkääjälupaus Erik Foleyn.

32-vuotias Stastny on pelannut NHL:ssä kaudesta 2006–07 alkaen ja on pelannut kaudesta 2014–15 alkaen Bluesissa. Hän on pelannut urallaan 805 NHL-ottelua ja tehnyt niissä tehopisteet 216+417=633. Stastnyn rahakas sopimus päättyy tähän kauteen.

Jetsin maalitykki Patrik Laine kommentoi joukkueensa tekemää siirtoa tuoreeltaan aamuharjoitusten jälkeen.

–Meidän aiemmat sentterimme olivat erittäin hyviä. Kun Stastny tulee mukaan, tilanteemme on nyt todella hyvä. Jos saan pelata jonkun noista kolmesta kanssa, se kelpaa minulle, Laine hehkui.

Laine tarkoittanee kolmikolla Jetsin kärkisenttereitä Mark Scheifelea, Bryan Littlea ja Stastnya. Laine vaikutti todella onnelliselta siirrosta. Idän kolmantena oleva Jets vahvistui entisestään ja on hyvissä asetelmissa kohti kevättä.

–Näyttää siltä, että haluamme voittaa Stanley Cupin. Meillä on siihen hyvä mahdollisuus – ja nyt vielä parempi, Laine kehui.

Trevor Hagan

Stastny on tehnyt tällä kaudella 63 peliin tehot 12+28=40. Tämä yllätti Tesoman kasvatin.

–En tiennyt, että hänellä on niin paljon pisteitä. Hän on hyvä pelaaja kiekon kanssa ja hyvä syöttämään.

Stastny on syntynyt Kanadassa, mutta hän on edustanut maajoukkuetasolla Yhdysvaltoja. Hänellä on maajoukkueuraltaan taskussaan olympiahopeaa ja MM-pronssia.

Kokenut sentteri kuuluu laajaan kiekkoperheeseen. Paulin isä Peter Stastny on slovakialainen kiekkolegenda, joka pelasi NHL-urallaan 977 runkosarjan ottelua ja teki niissä hurjat 1239 pistettä. Peter Stastny voitti urallaan kaksi maailmanmestaruutta ja hänet on valittu jääkiekon kunniagalleriaan.

Lisäksi Paul Stastnyn Yan-veli sekä sedät Anton ja Marian Stastny ovat pelanneet NHL:ssä.

Laineen haastattelu: