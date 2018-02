Patrik Laine avautuu NHL-miljonäärin arjesta: äiti tekee ruoan ja kuljettaa autolla – "Sinäkin asuisit äitisi kanssa, jos voisit"

Jussi Saarinen Aamulehti

Millaista on nuoren NHL-miljonäärin arki? Winnipeg Jetsin maalitykki Patrik Laine avautuu aiheesta jenkkimedia The Players' Tribunelle.

Kyseessä on julkaisu, joka kirjoittaa henkilökohtaisia artikkeleja yhteistyössä urheilijoiden kanssa. Tekstin on allekirjoittanut Laine, mutta se on toimittajan editoima.

Laine kertoo rehellisesti elämästään pitkässä jutussa. Näin hän kuvaa tavallista päiväohjelmaansa:

1. Herätys.

2. Syön äitini kanssa.

3. Menen harjoituksiin ja treenaan.

4. Tulen kotiin.

5. Käynnistän Playstationin ja alan pelata.

Videopelaaminen on 19-vuotiaalle erityisen tärkeää. Hän pelaa etenkin ammuntapeli Call of Dutya.

–Minulta kysytään joskus lempikaupunkiani. Minä vastaan aina samalla tavalla: se, missä on nopein internet-yhteys hotellilla.

Laine pelaa myös tien päällä miltei kaiken vapaa-aikansa Playstationia, usein kämppäkaverinsa Nikolaj Ehlersin kanssa.

–Luultavasti pelaan liian paljon, mutta se ei haittaa. Pelaamisen kautta olen yhteydessä myös ystäviini Suomessa.

Laine innostuu hehkuttamaan myös Floridan suomalaistähden Alexander Barkovin Call of Duty -taitoja ja omistautumista pelille.

Kuittailuja parrasta

Patrik Laineen äiti Tuija auttaa poikaansa arjessa ja tekee heidän ruokansa. Hän kommentoi asiaa pilke silmäkulmassa.

–Kyllä, asun äitini kanssa. Mutta sinäkin asuisit äitisi kanssa, jos voisit, Laine kertoo.

–Miksi haluaisit tehdä omat ruokasi? Hän myös kuljettaa minut peleistä kotiin, aivan kuten teki Suomessa.

Laine kertoo artikkelissa myös saavansa jatkuvasti kommentteja parrastaan. Joukkuetoverit kuittailevat hänen näyttävän amissilta.

–En aluksi tajunnut, mitä he tarkoittivat. Minun piti googlettaa se. Nyt kun joukkueellamme menee hyvin, aion pitää parran onnen vuoksi.

Amissit on Yhdysvalloissa asuva kristitty ryhmä, joka noudattaa tiukkaa kuria ja viettää yhteisökeskeistä elämää.

–Ehkä saan uusia amissifaneja? Mutta hehän eivät katso televisiota, eikö niin? Ehkä he voivat tulla peleihin? Tulkaa Winnipegiin! Laine vitsailee.

Patrik Laine on tehnyt 24 maalia tällä kaudella. Hän on NHL:n maalipörssissä sijalla 14.