Pärmäkosken valmentaja antoi tunnustuksen suojatilleen – "oli onni, ettei lähtenyt Björgenin vauhtiin, siinä olisi noutaja voinut tulla"

Mikko Husa Alma Media, Pyeongchang

Krista Pärmäkosken henkilökohtainen valmentaja ja Suomen huoltopäällikkö Matti Haavisto näki valmennettavansa ylittävän maaliviivan mitalistina ikään kuin yhdennellätoista hetkellä.

–Olin tällä kertaa maaliviivalla katsomassa. Pari kilometriä ennen Kristan maaliintulo olin varma, että jos hän pystyssä pysyy, niin mitali on varma.

Kahta pronssista maaliintuloa Haavisto on joutunut todistamaan paljon kauempaa.

Marit Björgen karkasi muilta kahdeksan kilometrin kohdalla. Haavisto huomasi jo ennen sitä, että vauhti alkoi kasvaa.

–Näytti vahvasti siltä, että Marit menee menojaan ja sen jälkeen piti keskittyä taistelemaan hopeasta

Björgenin lopullinen nykäisy meni Haavistolta ohi, mutta yksi asia oli heti selvä.

–Oli onni onnettomuudessa, ettei Krista lähtenyt siihen vauhtiin. Siinä olisi noutaja voinut tulla.

Haavisto antoi suoran tunnustuksen norjalaiselle.

–Tänään hänen haastamisensa oli tekemätön paikka.

Ei vaistolla

Haaviston johtama huoltoryhmä onnistui kisoissa käytännössä joka kisapäivä, eikä yhdellekään hiihtäjälle jäänyt juuri jossiteltavaa suksien osalta.

Luonnollisesti Haavisto kiitteli ryhmäänsä.

–Huoltoryhmä on tehnyt pyyteetöntä työtä. Kaiken lähtökohtana on ollut se, että pyritään välttämään epäonnistumiset. Olemme tehneet varmistuksia varmistuksien päälle. Nyt ei vaistolla ole tehty mitään, vaan on pyritty varmistamaan, että homma taatusti toimii.