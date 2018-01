Palloliiton uusi puheenjohtaja Ari Lahti haluaa taata Huuhkajille vahvan taloudellisen selkänojan ja johtaa liiton kehitysohjelmaa maalia kohti

Yrjö Kares Aamulehti

Investointipankkiiri Ari Lahteen, 54, kohdistuu kovia odotuksia.

Suomen palloliiton liittokokous valitsi lauantaina Lahden kuvaannollisesti sateentekijäksi. Lahden johdolla Palloliitto tavoittelee vahvaa urheilullista tasonnostoa, varainhankinnan tehostamisesta eli vankkaa lisärahoitusta erityisesti maajoukkuetoimintaan ja toteuttaa uuden kehitysohjelman.

Ellei Tukholman vuoden 1912 olympiakisojen neljättä sijaa lasketa, Suomen miesten maajoukkue ei ole koskaan saavuttanut arvokisamenestystä. Se ei edes ole pelannut miesten EM- tai MM-kisoissa. Kaipaus sateentekijästä ikiaikaisen kuivan kauden jälkeen on lähes ääretön.

Uusi silta varainhankintaan

Lahti korostaa, etteivät urheilullisen tason nosto ja pääsy arvokisoihin ole mitään hokkuspokkus-temppuja.

Lahti haluaa aloittaa menestyksen pohjustamisen sillan rakentamisella suomalaisen elinkeinoelämän ja Palloliiton välille. Ajatuskulku seuraili polkua, josta Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande kertoi liittokokouksessa.

Casagrande tähdensi kumppanuuden merkitystä Seinäjoen jalkapallostadionin rahoituksessa ja rakentamisessa. Eteläpohjalaiset ja kotimaiset yritykset muualtakin saivat työt, ja niitä kiinnostaa edelleen jatkaa kumppanuutta.

Paljonko Lahden esittämän 8–10 kotimaisen suuryrityksen mukaantulolla pitäisi saada lisärahoitusta maajoukkuetoiminnan tueksi?

–Kyllä summan pitäisi olla seitsemännumeroinen, Lahti vastaa pyöreästi.

Miljoonan euron raja siinä jo ylittyisi.

Kiinnostava tarina on avain

Lahden mukaan jalkapallomaajoukkue on tuote, joka yritysten ja suuren yleisön kiinnostuksen virittämiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitsee kiinnostavan tarinan. Esimerkki tarinoista on unelma pelaamisesta miesten arvokisojen lopputurnauksessa.

Jatkumoa tarinalle tulisi, kun yhteisprojekti kattaisi kahdet arvokisakarsinnat.

Lahti valittiin Palloliiton puheenjohtajaksi kahdeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi. Hän luonnehtii jaksoa varsin lyhyeksi. Lahti saattaa olla kiinnostunut jatkamaan liiton puheenjohtajana keväällä 2020.

Laji tie elämyksiin

Lahti on kahden pojan ja kahden tytön isä. Hän sanoo pitävänsä tasa-arvoa tärkeänä.

Lahden mielestä menestyksen merkitys koko maan jalkapalloilulle on kuitenkin otettava huomioon, kun maajoukkueen menestymisestä jaetaan bonuksia.

Lahti korostaa jalkapalloilun tuottavan monenlaisia elämyksiä. Siksi hän haluaa olla osaltaan takaamassa, että uuden kehitysohjelman hyväksynyt suuri lajiliitto on muillekin lajiliitoille esimerkki ja luo liikunnan riemua.

–Kehitysohjelma on ensisijaisesti tehty nuorten valmennuksen laadun nostamiseksi. Ohjelman huipulla on pelaajien saaminen ulkomaille ja mieluusti niin, että he pääsevät pelaamaan koviin liigoihin.

Lahti on Kuopion Palloseuran pääomistaja. Hän kertoi opastaneensa KuPSin edellisiä päävalmentajia Esa Pekosta ja Marko Rajamäkeä kehotuksella, että aloituskokoonpanossa pitäisi olla monien ulkomaalaisten joukossa ainakin yksi seuran oma kasvatti ja mieluusti muitakin suomalaisia pelaajia.

–Jani Honkavaaralle sitä ei tarvinnut enää sanoa. No, tosi asia on, etten puutu silti päävalmentajan pelaajavalintoihin.

Palloliiton ja piirien toiminnan yhdistämisen keskeinen tavoite on lisätä demokratiaa päätöksentekoon, Lahden sanoin tuoda liitto "tsaarin ajalta nykyaikaan". Se tarkoittaa lisää voimia kentälle, vähennystä hallintoon.

–Organisaatiomuutos on suuri. Se vaatii myös kykyä kuunnella eri mieltä olevia. Toivon ja uskon pystyväni yhdistämään eri osapuolet, Lahti sanoo.

Merkitys suuri yhteiskunnalle

Puheenjohtajakilpailussa korostui jalkapallon yhteiskunnallinen merkitys. Lasten ja nuorten liikuttamisen lisäksi jalkapalloilu voi ehkäistä syrjäytymistä ja helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista.

Näitä teemoja korostivat Lahden kanssa puheenjohtajuudesta kilpailleet Ville Niinistö ja Mika Aaltonen. Lahden mukaan ehdokkailla ei ollut näissä asioissa ristiriitoja ja hänen oli helppo yhtyä kilpailijoiden esittämiin teemoihin.

Lahden mielestä Katri Mattssonin nousu varapuheenjohtajaksi oli hieno juttu.

–Valinta kertoi jalkapalloväen halusta uudistua, Lahti tulkitsi.