Päivän vetovihje: Vedot Betisin puolelta

Timo Brander @TimoBrander

Maanantain parhaat pitkävetohaut löytyvät Espanjan La Ligan ottelusta Celta–Betis. Tässä veikkaus on markkinoiden Celta-myönteisin ja sekä Betis suoran voiton 4,70 (kohde 6063) että tasoituksellinen Betisin 2,13 (kohde 6230) ovat käytännössä korkeimmat tarjolla olevat kertoimet.

Molemmat ovat hyvin lähellä pelikelpoista.

Urheilullisesti kyseessä on kahden aika lailla ailahtelevan joukkueen kohtaaminen. Vaikka Celta on joukkueista laadukkaampi ja kotietukin suuri, niin aivan Veikkauksen arvioiden mukainen jättisuosikki Celta ei tässä ole. Betis voitti joukkueiden kauden ensimmäisen keskinäisen kohtaamisen elokuussa kotonaan 2–1. Arvioni Betisin voitolle on 21 prosenttia ja tappion välttämiselle 46 prosenttia.

"Veikkaus osallistuu sivuston sisällöntuottamiseen toimittamalla mm. tiedot pelikohteista Alma Medialle. Vihjeiden sisältöön Veikkauksella ei ole roolia."