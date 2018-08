Päivän vetovihje: Vähämaalisuuskoneet vastakkain

Timo Brander @TimoBrander

Tiistain paras pitkävetohaku löytyy Kakkosen B-lohkon ottelusta Kiffen–GrIFK.

Kiffen on ollut sarjan todellinen vähämaalisuuskone. Sen 15 ottelussa on tehty yhteensä 23 maalia (1,53 maalia per peli). Kiffenin peli perustuu vahvasti puolustamiseen. Itse joukkue on saanut kauden peleissään tehtyä vain kahdeksan maalia. Peräti 12 (80 prosenttia) Kiffenin ottelua on päättynyt alle 2,5 maalin tulokseen.

Myös GrIFK on varsin puolustusorientoitunut ja hyvin puolustava joukkue; sille on tehty sarjassa toiseksi vähiten maaleja (13 maalia 14 ottelussa). Tämä ottelu on sekä Kiffenille (putoamistaistelussa) että GrIFK:lle (nousutaistossa) erittäin tärkeä.

Ottelun lähtöasetelmat eivät ainakaan lisää pelin maaliodottamaa.

Kauden ensimmäinen keskinäinen kohtaaminen Kauniaisissa päättyi 0–0.

2464 Kiffen–GrIFK, alle 2,5 maalia (kerroin 1,85)

"Veikkaus osallistuu sivuston sisällöntuottamiseen toimittamalla mm. tiedot pelikohteista Alma Medialle. Vihjeiden sisältöön Veikkauksella ei ole roolia."