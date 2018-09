Päivän vetovihje: Torpedo matkalla maaliin

Timo Brander @TimoBrander

Keskiviikon paras pitkävetohaku löytyy jääkiekon KHL:stä. Kohteen 6166 kotijoukkue Torpedo aloitti kauden uuden valmentajansa David Nemirovskyn alaisuudessa napakasti voittamalla SKA Pietarin kotonaan 4–3.

Tulos oli kaikkinensa jopa ihan ansaittu. Vaikka Nemirovsky onkin vahvasti vielä "kääntämätön kortti", ei hyvä aloitus ainakaan huonoa joukkueelle tee. Torpedo oli myös harjoituskauden otteluissa pääsääntöisesti hyvä.

Dinamo Minsk sen sijaan jatkoi avauspelissään jo harjoituskaudelta tuttua kaavaa (harjoituspelien saldo 0–3–7) häviämällä Kazanille 0–2.

Näistä lähtökohdista Torpedon voitto on ihan maistuva haku. Tukea näkemykselle antaa myös se, että Torpedon kerroin on vetomarkkinoilla ollut koko keskiviikon laskusuunnassa ja Veikkauksen 2,00 kohteessa 6166 on jo selvästi korkein tarjous.

6166 Torpedo–Dinamo Minsk 1 (kerroin 2,00)

"Veikkaus osallistuu sivuston sisällöntuottamiseen toimittamalla mm. tiedot pelikohteista Alma Medialle. Vihjeiden sisältöön Veikkauksella ei ole roolia."