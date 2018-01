Päivän vetovihje: Tilastot eivät puhu Las Palmasin maali(e)n puolesta

Timo Brander

Sunnuntain paras pitkävetohaku löytyy La Ligan Atletico Madrid–Las Palmas-ottelusta.

Las Palmas on hyökkäysvoittoisuudestaan huolimatta ollut tällä kaudella vieraskentillä todella huono tekemään maaleja. Joukkue on kymmenestä vieraspelistään vain kahdessa onnistunut tekemään maalin. Kahdeksan kertaa on vastustaja pystynyt pitämään nollat omassa päässään.

Kun nyt vastassa oleva Atletico Madrid on puolestaan sarjan parhaiten puolustava joukkue, ei Las Palmasin maalaamiselle voi kovin korkeita prosentteja antaa. Atletico Madrid on pitänyt kotonaan maalinsa puhtaana viisi kertaa yhdeksästä ja yhteensä sille on kotona tehty vain viisi maalia.

Veikkaus tarjoaa kohteessa 6183 Las Palmasin maaleitta jäämisestä markkinoiden korkeinta (1,78) kerrointa. Tämä on vähintäänkin harkinnan arvoinen tarjous. Myös koko ottelun alle 2,5 maalia (kohde 6177, kerroin 2,70) ja alle 3,5 maalia (kohde 6178, kerroin 1,65) ovat lähellä pelikelpoista.

Veikkauksen Pitkävetoon

