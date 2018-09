Päivän vetovihje: Sevilla sai korkin auki

Timo Brander

Lauantain paras pitkävetohaku on kohteen 9724 vierasjoukkue Sevilla kertoimella 2,10.

Pablo Machinin johtama Sevilla on toistaiseksi alisuorittanut La Ligassa, kun joukkueella on neljästä ensimmäisestä pelistään kasassa vain yksi voitto ja neljä tehtyä maalia. Maalisaldo kertookin, mistä on mättänyt.

Joukkue kyllä pelaa näppärästi, mutta viimeistelyssä kuti on jäänyt niin sanotusti piippuun. Homma on pienestä kiinni ja Sevillan voi perustellusti odotella nykymiehistöllään nousevan jossain vaiheessa kautta lähemmäs sarjan kärkeä.

Esimakua tulevasta ja mahdollisesti myös parannusta itseluottamukseen ja maalintekoon saatiin torstaina, kun Sevilla pöyhi Eurooppa liigassa kotonaan Liegeä numeroin 5–1.

Ottelussa Levantea vastaan voikin torstain esityksen jälkeen ottaa hieman kantaa Sevillan ketsuppipullon korkin avautumisen puolesta.

Veikkauksen 2,10 Sevillalle on aivan markkinoiden kärkikertoimia.

