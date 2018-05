Päivän vetovihje: Runsasmaalisuus ei yllättäisi MyPa–MiPK-ottelussa

Timo Brander @TimoBrander

Perjantain paras pitkävetohaku on yli 2,5 maalia Kakkosen A-lohkon ottelussa MyPa–MiPK (kohde 2779, kerroin 1,50).

Sekä MyPa että MiPK ovat alkukauden viidessä sarjapelissään olleet runsasmaalisia. MyPan otteluissa on tehty keskimäärin 3,6 maalia per peli ja MiPK:n otteluissa keskimäärin 3,4 maalia per peli.

Kun tänään sää suosii, ja joukkueden pelityylitkin sopivat keskenään runsasmaalisuutta ajatellen, on yli 2,5 maalin tulos hieman todennäköisempi kuin Veikkaus laskee.

Raveissa jo eilen vihjatut Polara ja "muu voittaja" ovat edelleen tarjolla samoilla hyvillä kertoimilla.

793 Polara (kerroin 5,80)

594 Muu voittaja (kerroin 1,75)

