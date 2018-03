Päivän vetovihje: Runsasmaalisuudet lähinnä pelikelpoista

Timo Brander

Sunnuntain parhaat pitkävetohaut löytyvät Valioliigan Arsenal–Watford-ottelun runsasmaalisuuksista. Sekä yli 2,5 maalin 1,48 (kohde 4733) että yli 3,5 maalin 2,30 (kohde 6860) ovat pelattavuuden rajamailla.

Arsenalin peli ei ole tasapainossa huolimatta joukkueen torstaisesta 0–2-UEL-vierasvoitosta Milania vastaan. Hyökkäys kyllä toimii, mutta puolustukselle sattuu lähes joka pelissä pahoja harhoja.

Valioliigassa joukkue on viimeksi pystynyt pitämään maalinsa puhtaana joulukuun puolessa välissä ottelussa Newcastle vastaan. Sen jälkeen Arsenalille on tehty vähintään yksi maali yhdessätoista peräkkäisessä ottelussa. Kotonakaan ei ole toiminut sen paremmin; joukkueelle on kaikki kilpailut huomioiden tehty kahdeksassa viime pelissä 16 maalia.

Watford on hieman vähämaalisempaa mallia, mutta aivan toteutuneiden maalien veroinen kuiva lähde ei sekään ole, sillä maaliodottamaa on sen viime otteluissa syntynyt paljon toteutuneita maaleja enemmän.

Näen tämän ottelun luonteessa piirteitä jopa yllättävän runsasmaaliseksi koitokseksi. Toinen mahdollinen haku on kohteen 4740 kotijoukkue Nottingham, jolle Veikkaus maksaa markkinoiden selvästi korkeimman (3,15) voittokertoimen.

Veikkauksen Pitkävetoon

"Veikkaus osallistuu sivuston sisällöntuottamiseen toimittamalla mm. tiedot pelikohteista Alma Medialle. Vihjeiden sisältöön Veikkauksella ei ole roolia."