Päivän vetovihje: Run For Royaltyssa pientä etua

Timo Brander

Keskiviikon paras pitkävetohaku löytyy ravien puolelta. Kohteen 7789 Run For Royalty voitti viime syksynä Kriteriumin. Ori on luokaltaan lähtönsä paras hevonen ja pitkä matkakin suosii sitä.

Äkkiseltään Run For Royaltyn kertoimen voisi olettaa olevan tässä alempikin kuin nyt tarjottu 1,90. Veikkaus on kuitenkin aivan oikein psyykannut juoksunkulun menevän Run For Royaltyn pahimpia kilpakumppaneita suosivasti.

Kun sekä kakkossuosikki Lexus Dream että kolmossuosikki Willow Pride tulevat samasta (Markku Niemisen) tallista ja niitä ajavat kaverukset Ari Moilanen ja Antti Teivainen, ei ole vaikeaa arvata niiden pääsevän nopeasti sopuun juoksupaikoista. Hyvin todennäköisesti toinen näistä juoksee keulassa ja toinen toisessa parissa sisällä – ideapaikoissa siis.

Run For Royaltyn "kohtaloksi" tulee juosta raskaalla kuolemanpaikalla.

Itse en kuitenkaan nyt laske juoksunkulusta niin suuria miinuksia Run For Royaltylle kuin Veikkaus tekee kahdestakaan syystä. Toisaalta kuolemanpaikka ei ole Run For Royaltylle sen vahvuuden takia niin turmiollinen juoksupaikka kuin monella muulle hevoselle ja toisaalta lähdössä ei ole nyt mukana muita sille paikalla haluavia hevosia, eli Run For Royalty päässee juoksupaikalleen suhteellisen helpolla.

Pidän Run For Royaltya niin hyvänä hevosena, että se kykenee kuvitellullakin juoksukululla lyömään vastustajansa noin 55 prosentin todennäköisyydellä.

7789 Voittaja: Run For Royalty (kerroin 1,90)

