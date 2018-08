Päivän vetovihje: Rahat tylyn Oulun selvälle kotivoitolle

Jesse Heikkinen

Keskiviikkona pelataan ottelun verran Ykköstä, kun AC Oulu isännöi HJK:n reserviseura Klubi 04:sta.

Kotijoukkue AC Oulu lähti kauteen hyvistä lähtökohdista ja joukkuetta pidettiinkin yhtenä potentiaalisista nousijakandidaateista. Kausi on kuitenkin sujunut vahvasti alakanttiin ja kärkkäimmät kannattajat ovat vaatineet valmentajalle jo potkuja.

Pelillisesti joukkue on kuitenkin ollut vahva läpi kauden ja viimeisten otteluiden aikana myös tulos on alkanut olla sen mukainen. Oulu puolustaa hyvin ja luo maaliuhkaa riittävästi.

Suurimmat puutteet on nähty viimeistelyssä, johon reagoitiin hankkimalla Rovaniemellä vähäiselle peliajalle jäänyt Aapo Heikkilä. Heikkilä ei ole osunut kahdessa pelaamassaan ottelussa, mutta kokonaisuudessaan Oulu on tehnyt kyseisissä otteluissa peräti kuusi maalia.

Klubi 04:n lähtökohdat kauteen olivat selvästi heikommat, eikä helsinkiläisille povattu juurikaan mahdollisuuksia ykkösdivarissa.

Ennusmerkit osuivat oikeaan ja Klubi on ollut läpi kauden suurissa ongelmissa. Nyt alla on neljän tasapelin putki, mutta pelaaminen on siitä huolimatta jättänyt toivomisen varaa.

AC Oulu lähtee otteluun selvänä suosikkina ja kolmea sarjapistettä voidaan pitää ainoana tavoitteena. Oulun kausi on tuloksellisesti heikon alkukauden jälkeen jo käytännössä paketissa, mutta sopivasti ristiin pelaamalla pidempi voittoputki saattaisi vielä nostaa oululaiset takaisin taisteluun nousupaikoista.

Oulu kuuluu sarjan kärkijoukkueisiin ja tasoeroa Klubiin on valtaisasti.

Helsinkiläiset ovat pärjänneet kotonaan kohtuullisesti, mutta vierasotteluissa tasoero on heijastunut rajusti myös tulostaululle. Oulu on kotonaan vaikea voitettava, eikä tilannetta helsinkiläisten näkövinkkelistä helpota viime otteluiden lopputulokset, jotka ovat varmasti ruokkineet hyökkäyspään itseluottamusta.

Vedonlyönnillisesti ottelussa kiehtoo Oulun voitto vähintään kahdella maalilla.

Vedot:

9564, AC Oulu–Klubi 04, AC Oulu -1 (kerroin 1,98)

Veikkauksen Pitkävetoon

