Päivän vetovihje: Porissa hurlumhei

Päivän maistuvin pitkävetohaku löytyy Liigan Ässät–TPS-ottelusta.

Molemmat joukkueet ovat viimeaikoina pelanneet useita todellisia maalijuhlaotteluita, eivätkä tämänkään ottelun lähtökohdat viittaa ainakaan mihinkään peruuttelujääkiekon pelaamiseen.

Veikkaus on kuitenkin yllättävän vähämaalisella linjalla tarjoamalla yli 4,5 maalista markkinoiden korkeimman (1,60) kertoimen (kohde 7933). Oma arvioni yli 4,5 maalille on peräti lähes kaksi kertaa kolmesta, joten ylikerrointa on tarjolla.

Myös yli 5,5 maalin (kohde 7934) 2,20 on aivan mahdollinen haku.

Illan muita hyviä tapauksia ovat kohteen 7875 Ilves (kerroin 2,55) sekä yli 5,5 maalia Mestiksen ottelussa TuTo–SaPKo (kohde 505, kerroin 1,85).

7933 Ässät–TPS, yli 4,5 maalia (kerroin 1,60)

