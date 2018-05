Päivän vetovihje: Pohjoisamerikkalaisia vastaan

Timo Brander

Vielä eilen näytti, että tänään on pitkävedossa kissanpäivät, kun Veikkaus tarjosi molemmille Pohjois-Amerikan joukkueille huippukertoimia jääkiekkoilun MM-kisoissa puolivälierissä putoamisesta. Yön aikana sekä Venäjän että Tshekin kertoimet ovat kuitenkin pudonneet, mutta silti ne ovat yhä kummatkin (Venäjä kohteessa 6482 kertoimella 2,65 ja Tshekki kohteessa 6525 kertoimella 2,85) pienen pelin arvoisia tapauksia.

Vaikka sekä Kanada että USA ovat kisoissa nimekkäillä joukkueilla ja välillä pelanneetkin ihan näyttävää peliä, en ihan hirveästi laskisi niiden täyden motivaation varaan näissä kisoissa. Molemmilla on ollut myös merkkejä keskittymisen herpaantumisesta. Turnaus on formaattina hieman liian pitkä lomamatka raskaan NHL-kauden tahkonneille ammattilaisille, enkä yllättyisi nyt pienoisesta kiinnostuksen laskusta. Psyykki siitä, että Pohjois-Amerikan joukkueet syttyvät vasta nyt tosipelien alkaessa, on vahvasti yliarvostettu.

Etenkin nyt alla oleva vapaapäivä on saattanut olla helteisessä Tanskassa kova haaste joillekin tähdille. Kun lisäksi sen paremmin USA:lla kuin Kanadallakaan ei ole näissä otteluissa maalivahtietua, voi niiden selkeän suosikkiaseman helposti kyseenalaistaa.

Sekä Venäjä että Tshekki ovat toistaiseksi pelanneet kisoissa odotettua paremmin ja paremmalla asenteella, joten tässä suhteessa uskon niihin pohjoisamerikkalaisia enemmän. Lopullisen voiton ohella ihan mahdollisia haettavia olisivat myös jopa sekä Tshekin että Venäjän yli yhden maalin voitot kovilla kuuden kertoimilla.

Sen verran kerroinpudotukset kuitenkin latistavat maistuvuutta, että pannaan tällä kertaa vain puoli panosta kumpaankin vetoon.

6482 Venäjä–Kanada 1 (kerroin 2,65)

6525 USA–Tshekki 2 (kerroin 2,85)

Veikkauksen Pitkävetoon

"Veikkaus osallistuu sivuston sisällöntuottamiseen toimittamalla mm. tiedot pelikohteista Alma Medialle. Vihjeiden sisältöön Veikkauksella ei ole roolia."