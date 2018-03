Päivän vetovihje: Pitkävedossa paljon hyviä kohteita

Timo Brander

Tiistain pitkäveto tarjoaa useita ylikertoimisia pelikohteita. Parhaaksi tapaukseksi nostan Hull–Millwall-ottelun vähämaalisuuden. Veikkaus tarjoaa alle 2,5 maalista markkinoiden korkeinta (1,75) kerrointa.

Hull on Nigel Adkinsin opeilla muuttunut alkukauden hurlumhei-joukkueesta paljon aikaisempaa vähämaalisemmaksi. Etenkin kotonaan se on pystynyt pitämään vastustajansa tosi hyvin pois vaarallisilta maalipaikoilta. Neljässä viime kotipelissä vastustaja on nollattu kolme kertaa, eikä maaliodottamaakaan ole annettu yhtensä kuin puolentoista maalin verran. Tosin ei omassakaan maalinteossa ole ollut hurraamista.

Mutta toisaalta sehän tekee vain hyvää vähämaalisuushaulle.

Myös Millwall on viime peleissään onnistunut vakiinnuttamaan puolustuspelinsä oikein hyvälle tasolle. Tämä on näkynyt myös menestyksessä; joukkue on Mestaruussarjassa hävinnyt viimeksi tammikuun ensimmäinen päivä. Sen jälkeen saldo on ollut 5–4–0 maalit 13–7.

Seitsemästä viime pelistä vain yhdessä on tehty yli 2,5 maalia. Lukemat vastaavat oikein hyvin myös maaliodottamia. Kaiken tämän jälkeen alle 2,5 maalin veto kiinnostaa tähän kovin.

Toinen vähämaalisuushaku tehdään otteluun Birmingham–Mboro. Birminghamille on kolmessa viime pelissä tehty yhteensä yhdeksän maalia.

Birminghamin manageriksi tullut Gary Monk lähteekin luultavimmin ensin tilkitsemään joukkueensa pahasti vuotanutta puolusta. Kun vastassa on niin ikään tarkan pelin nimiin yleensä vannova Tony Pulisin Mboro, ei oikeinkaan vähämaalinen tulos tässä yllättäisi yhtään. Parhaan maksun idealle saa tällä kertaa siitä, että Birmingham jää maaleitta (kohde 5251 Mboro maali puhtaana, kerroin 2,50).

Jääkiekkoilusta riville napataan kohteen 643 Ässät kertoimella 1,62 (arvio 63 prosenttia). Muita mahdollisia hakuja ovat alle 2,5 maalia ottelussa Birmingham–Mboro (kohde 5244, kerroin 1,58), kohteen 4786 Fulham (kerroin 1,93), kohteen 4788 Norwich (kerroin 1,68), kohteen 4790 QPR (kerroin 3,05) sekä kohteen 4791 Ipswich (kerroin 3,40).

5251 Mboro maali puhtaana (kerroin 2,50)

5340 Hull–Millwall, alle 2,5 maalia (kerroin 1,75)

643 KooKoo–Ässät 2 (kerroin 1,62)

Veikkauksen Pitkävetoon

"Veikkaus osallistuu sivuston sisällöntuottamiseen toimittamalla mm. tiedot pelikohteista Alma Medialle. Vihjeiden sisältöön Veikkauksella ei ole roolia."