Päivän vetovihje: Peliitat perjantain ykköskohde

Timo Brander@TimoBrander

Perjantai paras pitkävetohaku löytyy Mestiksestä. Peliitat pääsee tänään otteluunsa Hermestä vastaan vahvalla kokoonpanolla, kun Pelicansista on tarjolla muutama lainapelaaja. Myöskään Peliittojen saldo toistaiseksi pelatuista otteluista ei kerro täyttä totuutta joukkueen kyvyistä; se on voitotonta saldoaan parempi ryhmä.

Viimeksi kotona KooVeeta vastaan peli ratkesi ja repesi Peliittojen ison jäähyn aikana (KOOVEE teki siinä viisi maalia). Kenttäpelissä Peliitat oli parempi. Myös viimekertaisesta LeKi-pelistä (4–2) joukkue olisi paremmalla onnella saanut jotain mukaansa.

Kun vastaavasti Hermes on hieman ylisuorittanut, on tässä kertoimissa vääristymään kotijoukkueen suuntaan. Lisäksi huomion arvoista on se, että Veikkauksen 2,90 tarjous Peliittojen suorasta 60 minuutin voitosta on aivan markkinoiden kärkikertoimia.

Veikkauksen Pitkävetoon

"Veikkaus osallistuu sivuston sisällöntuottamiseen toimittamalla mm.

tiedot pelikohteista Alma Medialle. Vihjeiden sisältöön Veikkauksella ei ole roolia."