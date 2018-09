Päivän vetovihje: Parhaat haut JJK–EIF-pelistä

Timo Brander

Sunnuntain parhaat pitkävetohaut löytyvät Ykkösen JJK–EIF-ottelusta.

EIF jatkaa ottelusta toiseen menestyskulkuaan sekä tuloksellisesti että pelillisesti. Sarjan parhaiten organisoitu joukkue on hävinnyt viimeksi kesäkuun puolessa välissä. Sen jälkeen EIF on pelannut peräkkäin 12 tappiotonta peliä.

Vieraissa EIF ei ole hävinnyt koko kaudella kertaakaan (saldo 3–7–0 maalit 12–6). Saldo ei ole sattumaa, vaan seurausta siitä, että joukkueen tiukka pelitapa on vain liikaa sarjan muille joukkueille.

JJK on oikeastaan täysin päinvastainen tapaus. Sen perisynti on keskittymisen herpaantuminen jossain vaiheessa peliä ja helpot päästetyt maalit. Kun kausi on jo näin pitkällä, (otos tarpeeksi suuri) en usko joukkueiden tässä kohtaamisessa kovin paljon eroavan siitä mitä ne ovat tähän asti olleet. Hyvin usein se tiukemmin pelaava joukkue voittaa ottelun, vaikka materiaalit olisivatkin sinänsä melko tasavahvat.

Näen tämän pelin juuri tässä valossa. Parhaat pelikohteet ovatkin joko EIF:n voitto (kohde 1191, kerroin 2,10) tai JJK:n jääminen maaleitta (kohde 1198, kerroin 2,90).

"Veikkaus osallistuu sivuston sisällöntuottamiseen toimittamalla mm. tiedot pelikohteista Alma Medialle. Vihjeiden sisältöön Veikkauksella ei ole roolia."