Päivän vetovihje: Maaleja odotettavissa Heinolassa

Timo Brander

Perjantain paras pitkävetohaku on yli 5,5 maalia Mestiksen Peliitat–Hermes-otteluun.

Peliitat on tällä kaudella ollut todellinen runsasmaalisuuskone. 80 prosenttia (35/44) joukkueen kaikista otteluista on päättynyt yli 5,5 maalin tulokseen. Kotiotteluiden osalta lukema on vieläkin hurjempi – 82 prosenttia (18/22). Lukemat vastaavat hyvin Peliittojen pelitapaa ja ovat edelleen myös ajan tasalla.

Vaikka Peliittojen tämänkertainen vastustaja Hermes on viime aikoina muuttunut paljon alkukautta vähämaalisemmaksi, kuuluu tätä ottelua lähestyä runsasmaalisesta näkökulmasta. Joukkueet ovat tällä kaudella kohdanneet aikaisemmin kolme kertaa ja tulokset ovat olleet 4–5, 6–2 ja 5–5.

Näistä lähtökohdista arvioni nyt yli 5,5 maalille on 65 prosenttia ja tarjottu 1,58 näin niukasti kokeilun arvoinen tapaus.

5352 Peliitat–Hermes, yli 5,5 maalia (kerroin 1,58)

