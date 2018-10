Päivän vetovihje: Kaksi mahdollista hakua KHL:stä

Timo Brander@TimoBrander

Maanantain parhaat pitkävetohaut löytyvät KHL:stä. Tarjolla on peräti kaksi ainakin harkinnan arvoista rajatapausta.

Kohteen 6928 kotijoukkue Sotshi on mainettaan parempi. Joukkue pelaa Sergei Zubovin alaisuudessa kurinalaista jääkiekkoa. Zubov saa myös materiaalista tällä hetkellä aika lailla kaiken saatavissa olevan irti. Selvästi paremmille yleensä hävitään, mutta vastaavasti tasavahvat heikommin valmennetut joukkueet yleensä voitetaan.

Lasken nyt vastaan tulevan Vitjazin jälkimmäiseen kategoriaan. Annan tässä Sotshin lopulliselle voitolle noin kaksi kertaa kolmesta todennäköisyyden.

Tarjottua 1,53 voi siis hyvinkin pelata harrastemielessä.

Myös Jokerit–Minsk-pelin yli 4,5 maalia (kohde 6960, kerroin 1,90) on kiinnostava tapaus. Jokereiden peleistä on tällä kaudella 77 prosenttia (10/13) päättynyt yli 4,5 maalin tuloksiin. Myös Minsk on vieraissa ollut ainakin toistaiseksi tällä kaudella suhteellisen runsasmaalinen. Sen kahdeksasta pelistä kuusi on päättynyt yli 4,5 maalin tuloksiin. Näistä lähtökohdista tämän pelin yli 4,5 maalin kerroin voisi olla alempikin.

Huomion arvoista on myös se, että Veikkauksen tarjous on markkinoiden korkein.

Veikkauksen Pitkävetoon

"Veikkaus osallistuu sivuston sisällöntuottamiseen toimittamalla mm.

tiedot pelikohteista Alma Medialle. Vihjeiden sisältöön Veikkauksella ei ole roolia."