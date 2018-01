Päivän vetovihje: Fulham vahvassa nousussa

Timo Brander@TimoBrander

Lauantain paras pitkävetohaku on kohteen 6032 vierasjoukkue Fulham.

Normaalisti Englannin Mestaruussarjassa ei vierasjoukkueisiin kuulu koskea alle kahden kertoimilla, mutta juuri nyt Fulham on niin vahvassa nousuvireessä, että poikkeus vahvistakoon säännön.

Vaikka viimekertaiseen 6–0 Burton -voittoon ei edes reagoisi, niin Fulhamin aikaisemmatkin näytöt viime peleistä ovat niin vahvoja, että suostun pitämään sitä yli 50 prosenttisena suosikkina Barnsleyta vastaan.

Tärkein tekijä Fulhamin nousuvireen takana on se, että joukkue on saanut alkukaudesta loukkaantuneena olleet pelaajansa kokoonpanoon ja pelejä alle parhaalle miehistölleen. Materiaaliltaan Fulham on terveellä miehistöllään aivan sarjan kärkipäätä – niin paljon Barnsleyta parempi, että uskon Fulhamin nyt ottavan pelistä vieraissakin täyden kontrollin.

Kun Fulhamin maalintekokin on viime aikoina sujunut hyvin, en näe tässä juurikaan negatiivisia tekijöitä joukkueen voittoputken jatkumisen tiellä. Barnsley on voittanut neljästätoista viime sarjapelistään vain yhden.

Muita mahdollisia hakuja ovat kohteen 6034 QPR (kerroin 4,30), kohteen 3541 tasoituksellinen QPR (kerroin 1,88), yli 3,5 maalia ottelussa Valencia - Real Madrid (kohde 6115, kerroin 1,83), kohteen

6087 tasoituksellinen Valencia (kerroin 2,25), yli 2,5 maalia ottelussa Villarreal - Real Sociedad (kohde 6136, kerroin 1,70) sekä yli 4,5 maalia ottelussa Pelicans - HPK (kohde 6045, kerroin 1,60).

6032 Barnsley - Fulham 2 (kerroin 1,93)

6136 Villarreal - Real Sociedad, yli 2,5 maalia (kerroin 1,70)

