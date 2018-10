Päivän vetovihje: FC Lahden nollukat maiskahtavat

Timo Brander

Sunnuntain maistuvin pitkävetohaku on FC Lahden jääminen maaleitta Veikkausliigan ottelussa IFK Mariehamn–FC Lahti (kohde 4910, kerroin

2,75).

FC Lahti on heikossa hapessa. Sen viimeinen voitto Veikkausliigassa on heinäkuun puolesta välistä. Etenkin vieraissa pelaaminen on ollut munatonta. Joukkue on yhdeksässä edellisessä vieraspelissään tehnyt yhteensä vain neljä maalia. Kuusi kertaa se on jäänyt kokonaan maaleitta.

Vaikka FC Lahden valmennus tähän peliin vaihtuukin Korkeakunnaksesta Ristilään ja Huuhkaan, ei tähän kannata mitenkään ylettömästi reagoida sillä joukkueella ei sarjassa enää ole varsinaista panosta. Peliesitys saattaa hieman terävöityä, mutta ei FC Lahdesta enää tällä kaudella ole huippujoukkueeksi.

Ei IFK Mariehamnkaan mikään superjoukkue ole, mutta se ero sillä FC Lahteen kuitenkin on, että se pelaa "elämästä ja kuolemasta" eli sarjapaikkansa puolesta. Yleensä sellaisiin otteluihin lähdetään tiukasti puolustuspää edellä. Näistä lähtökohdista FC Lahden maalittomuudesta luvattu 2,75 tuntuu aivan turhan korkealta kertoimelta.

4910 IFK Mariehamn–FC Lahti, IFK Mariehamn maali puhtaana (kerroin 2,75)

