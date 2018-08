Päivän vetovihje: EIF venyy Oulussa

Timo Brander@TimoBrander

Maanantain parhaat pitkävetohaut löytyvät Ykkösen AC Oulu–EIF-ottelusta. Tässä maistuvat EIF:n venymiset monessakin vetomuodossa. Lähimpänä pelikelpoista ovat EIF:n suora voitto (kohde 603, kerroin 4,50), tasoituksellinen EIF (kohde 2436, kerroin 2,00) sekä koko ottelun alle 2,5 maalia (kohde 2429, kerroin 1,78).

Vaikka EIF:n viime ottelut ovat olleet runsasmaalia, perustuu joukkueen peli edelleen vahvasti tiukkaan puolustamiseen. EIF:lle on 16 ottelussa tehty vain 12 maalia; vieraissa kahdeksassa ottelussa vain neljä maalia.

AC Oulu kärsi pitkään maalintekovaikeuksista. Vaikka viime peleissä onkin uponnut hyvin, ei sen onnistumista hyvin puolustavaa vastustajaa vastaan välttämättä kannata pitää selviönä. Veikkaus on tässä mielestäni lähtenyt hieman liikaa mukaan AC Oulun hypeen, joka on syntynyt siitä, että joukkue selvästi kärsi epäonnesta ja alisuoritti kykyihinsä nähden sarjan alkupuolella. Nyt onnistumisten takia arvostus on suorastaan ryöpsähtänyt yli.

