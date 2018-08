Päivän vetovihje: EIF hakee Kotkasta pisteet

Timo Brander @TimoBrander

Maanantain paras pitkävetohaku on kohteen 5843 vierasjoukkue EIF kertoimella 2,60. Tammisaaressa jalkapallobuumi on parhaimmillaan. Kylän oma seura johtaa ansaitusti Ykköstä ja on menossa saman tahdin jatkuessa ensi Veikkausliigaan.

EIF:n menestys perustuu ennen kaikkea hyvään valmentamiseen. Seuraan täksi kaudeksi tullut nuori espanjalainen Gabriel Xatart on vakuuttanut heti avauskaudellaan. EIF:n peli on tiivistä ja Ykkösen tasolle erittäin hyvin organisoitua – ja mikä tärkeintä joukkueen pelillinen kehitys tuntuu yhä syksyä kohden jatkuvan.

Tällä hetkellä EIF:llä on alla kymmenen peräkkäistä tappiotonta ottelua, eikä mikään viittaa ainakaan huonompaan suuntaan. Itse pidän EIF:ä Kotkassakin jopa niukkana suosikkina KTP:n kotivahvuudesta huolimatta. Tarjottu 2,60 kerroin on rajatapaus arviolla 39 prosenttia.

Myös ottelun vähämaalisuus on jonkin verran kiinnostava pelikohde (kohde 5846, kerroin 1,78).

