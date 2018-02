Päivän vetovihje: Deportivo–Betis -pelin etu vähämaalisuudessa

Timo Brander@TimoBrander

Maanantain paras pitkävetohaku on alle 2,5 maalia La Ligan otteluun Deportivo–Betis. Tässä kertoimet ovat luonnollisista syistä (molemmat joukkueet olleet viime aikoina todella runsasmaalisia), väärällään runsasmaalisuuden suuntaan. Veikkauksella kaikkein eniten (se tarjoaa alle 2,5 maalista markkinoiden korkeinta kerrointa).

Joukkueiden runsasmaalisuutta ei sinänsä käy kiistäminen. Etenkin molempien puolustuspelaaminen on niin haperoa, että maaleja syntyy vähän kuin varkain. Myös armottomat virheet leimaavat molempien joukkueiden puolustajien otteita.

Tästä huolimatta alle 2,5 maalista luvattu 2,40 kerroin on nyt lähellä pelikelpoista, sillä ei pelin luonne tässä automaattisesti ole mikään hyökkäysvoittoinen. Etenkin Betisin monessa runsasmaalisessa ottelussa joukkue on sinänsä pyrkinyt ensin ihan kunnolliseen puolustuskontrolliin ja pelin tasapainoon, mutta vastustajan johtomaali on sitten romuttanut kenttätasapainon ja pelin rakenteen.

