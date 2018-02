Päivän vetovihje: Celta lähinnä peliä

Timo Brander

Maanantain paras pitkävetohaku löytyy La Ligan ottelusta Getafe–Celta. Tässä ottelun kertoimet ovat hieman vääntyneet Getafen suuntaan joukkueen pitkän tappiottoman kotipeliputken takia.

Getafe on viimeksi hävinnyt sarjapelin kotonaan lokakuussa (Real Madridille 1–2). Sen jälkeen joukkue on pelannut kahdeksan tappiotonta peliä saldolla 5–3–0 maalit 12–4. Ei menestysputkea käy vähätteleminen, mutta kovista joukkueista tuona aikana kylässä on käynyt vain Valencia.

Pidän Celtaa luokaltaan hieman Getafea kovempana. Ja kun uskon pelin kuvankin olevan tässä Celtalle myönteinen, en asettaisi kotijoukkuetta nyt ihan niin suureksi suosikiksi kuin Veikkaus tekee. Veikkauksen 2,95 Celtan suorasta voitosta on kilpailukykyinen kerroin ja yltää rajatapaukseksi arviolla 35 prosenttia. Myös ottelun runsasmaalisuus (yli 2,5 maalia kohteessa 5518 kertoimella 2,05) on potentiaalinen jännitysvedon kohde.

