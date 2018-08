Päivän vetovihje: Bate potkitaan pakettiin

Timo Brander @TimoBrander

Keskiviikon parhaat pitkävetohaut löytyvät Mestarien liigan karsinnoista ottelusta PSV–Bate Borisov. Uskon PSV:n laittavan Baten niin sanotusti pakettiin kotonaan joukkueiden toisessa osaottelussa.

Jo avausosassa PSV oli vieraissa sekä pelillisesti että tuloksellisesti (2–3) Batea parempi. Joukkueiden tasoero on suuri ja kotiedulla PSV:n voitto on hyvin todennäköinen. Paras pelivalinta on kuitenkin PSV:n yli yhden maalin voitto (kohde 6903, kerroin 1,85).

Jo ottelun lähtöasetelma (Bate maalin häviöllä) pakottaa valkovenäläiset ottamaan jossain vaiheessa pelissä riskiä ja PSV:n mahdollisessa maalin johtoasemassa pelin repeäminen on jopa todennäköistä.

Vaikka Veikkauksen 1,85 on markkinalinjaan nähden varsin maltillinen tarjous, on jopa sekin niukka ylikerroin.

6903 PSV–Bate Borisov +1 1 (kerroin 1,85)

