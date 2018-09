Päivän vetovihje: Aikamoinen reagointi Ruusuun

Timo Brander @TimoBrander

Tiistain ykköspitkävetovihjeeksi nostan kohteen 3023 vierasjoukkueen HIFK:n.

Veikkaus teki rajun kerroinmuutosreagoinnin, kun selvisi, että HIFK:n maalissa aloittaa Atte Engrenin sijan Markus Ruusu. Toki miehillä on rutiinissa vielä roima ero, mutta kerroinnosto (1,78:sta 1,93:een on kyllä melkoinen, vaikka ottaa huomioon senkin, että maalivahti on joukkueen tärkein yksittäinen pelaaja.

Itse en laita Ruusua noin vahvasti luiskaan, vaan otan HIFK:ta kupongille nousseella kertoimella.

KHL:ssä on tasoituksellisissa kohteissa jälleen totuttuun tapaan tarjolla useita markkinoiden kärkikertoimia. Näistä parhaita ovat Lokomotivin yli yhden maalin (kohde 9094, kerroin 2,00) ja yli kahden maalin (kohde 9095, kerroin 3,30) voitot sekä Ufan yli yhden maalin (kohde 9085, kerroin 2,13) ja yli kahden maalin (9086, kerroin 3,45) voitot.

Itse passaan tällä kertaa tasoituskohteet, mutta otan taas pienen tauon jälkeen kupongille Omskia. Joukkue on saanut lepoa alle ja oletan sen olevan taas terävämpi kuin parissa edellisessä ottelussaan.

Alkukauden esityksillä Barys Astanan pitäisi kaatua vieraissakin (kohde 9520, kerroin 1,75).

Jalkapalloiluista maistuu kohteen 9535 koko ajan parantava Stoke kertoimella 1,83 Swanseaa vastaan.

3023 Sport–HIFK 2 (kerroin 1,93)

9535 Stoke–Swansea 1 (kerroin 1,83)

9520 Barys Astana–Omsk 2 (kerroin 1,75)

