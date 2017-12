Painonnostaja Anni Vuohijoki meni naimisiin talven ihmemaassa – katso kuvat häistä

Kari Pyykkö

Suomen painonnoston kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Anni Vuohijoki vihittiin painonnostaja Sami Raappanan kanssa Rovaniemellä lauantaina.

Rovaniemen Reipasta edustava kaksikko asuu virallisesti Helsingissä, missä Raappana opiskelee rakennusmestariksi. Anni Vuohijoki taas viettää osan vuodesta Oulussa, missä hän opiskelee lääkäriksi.

Uusi siviilisääty toi sen verran muutosta, että aviomies tunnetaan jatkossa nimellä Sami Köngäs. Hän otti käyttöön isänsä sukuniemen – Raappana on äidin sukunimi.

Morsian piti oman nimensä.

Vuohijoki on ehtinyt voimailun ohella opiskella jo aiemmin rakennustekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisessä yliopistossa. Lääkäriopinnot reilu vuosi sitten aloittanut painonnostaja on laskenut, että jos kaikki menee nappiin, hän on valmis lääkäri vuonna 2023.

Joulukuun blogissaan Vuohijoki sanoo ettei opintojen ja ammattiurheilun yhdistäminen olisi onnistunut ilman kurssien vastuuhenkilöiden pitkää pinnaa ja mukautumista tilanteeseen.

–Helpolla en päässyt, vaan kirjallisia tehtäviä on tullut ovista ja ikkunoista. Opintoneuvojan kanssa istutut tunnit tulivat tarpeeseen ja ensi vuonna tarvitaan vielä enemmän suunnittelua. Joudun kevään jälkeen todennäköisesti taipumaan ja rakentamaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman, sillä olympiakarsinnat eivät odota ja niiden kimppuun on pakko lähteä täysillä marraskuussa 2018.

–Aika näyttää miten opintojeni käy. Onneksi olen hyvässä vauhdissa tekemässä syventäviä opintojani/väitöskirjaani, jota voin sitten tiivistetysti tehdä silloin, kun opintoni eivät ole mahdollisia. Opintojani en tule jättämään tauolle, koska se on minun henkireikäni ja pitää minut järjissäni, Vuohijoki kirjoittaa.

Ennen lääkäriksi valmistautumista 29-vuotiaalla Vuohijoella on vielä monta unelmaa. Merkittävin niistä on Tokion olympialaiset 2020. Rion olympialaisten kaltaista valintafarssia ei ole nyt tiedossa, sillä karsinnoissa hankittavat olympiapaikat ovat henkilökohtaisia.

– Haluan ehdottomasti olla huippukunnossa Tokiossa, toteaa Riossa kymmenenneksi sijoittunut Vuohijoki.

Hän nosti sarjassa 63 kiloa yhteistuloksen 192 kg.

Tuloskunto on parantunut reilussa vuodessa selvästi. Marraskuun Anaheimin MM-kisoissa Vuohijoki nosti 63-kiloisten uuden Suomen ennätyksen 202 kg. Rovaniemen SM-kisoissa viime talvena Vuohijoki teki sarjaan 69 kiloa Suomen ennätyksen 208 kg.

Vuohijoki aloitti uransa voimanostajana voittamalla nuorten Euroopan mestaruuden 2010 ja aikuisten Euroopan mestaruuden 2011. Vuodesta 2013 lähtien hän on keskittynyt painonnostoon.

Petri Mast

Yksi Vuohijoen haaveista toteutuu helmikuun 1. päivä, kun hänen kirjansa Voima kanssamme julkaistaan.

–Kirja kertoo voimaharjoittelun teoriaa, mutta myös tarinaa huippu-urheilusta Suomessa ja siitä, miten oman pään saa kestämään. Tarinana taustalla juoksevat omat ajatukseni ja kasvuni yleisurheilijasta ammattipainonnostajaksi, Vuohijoki kertoo.

Kirjan markkinointitekstissä korostetaan, kuinka Anni Vuohijoki muuttui kymmenessä vuodessa teekkareiden kummajaisesta olympiatason painonnostajaksi. Nyt hän murtaa voimailuun liittyvät myytit ja jakaa tietonsa ja kokemuksensa.

Päättyvän viikon Vuohijoki piti vielä lomaa, mutta pian alkaa matka kohti Malesiaa ja pitkää peruskuntokauden leiriä.