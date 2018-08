Paine Mika Lehkosuon korvaamiseen kasvaa, mutta HJK:lla on eurotahroista huolimatta ylivoimainen resepti

Pekka Aalto Aamulehti

Kotimaisessa jalkapalloliigassa alkaa loppusuora. Himoituista europaikoista kamppailee kuusi joukkuetta, yhtenä niistä Tampereen Ilves. Koska HJK on viemässä mestaruuden ja Turun Inter valloitti Suomen cupin, kaksi muuta europaikkaa menee hopea- ja pronssiryhmille.

Pääsy Euroopan kentille ensi vuodeksi tarkoittaa seuralle vähintäänkin muutamien satojen tuhansien eurojen pottia. Suomalaisille seuroille se on iso raha.

Syksyisin europaikoista on kova kohkaus, mutta kesäisin suomalaiset poistuvat euronäyttämöltä useimmiten kahden pelin jälkeen häpeän puna poskillaan. Tällä kaudella suomalaisia kurittivat islantilaiset, bulgarialaiset, tanskalaiset, valkovenäläiset ja slovenialaiset. Isojen jalkapallomaiden seuroja vastaan kukaan ei päässyt edes kokeilemaan. Tulokset olivat karuja, ja odotettuja.

Ilveksen päävalmentajaJarkko Wiss kommentoi Slavia Sofia -tappioiden jälkeen kehitystyötä näin: "Se vaatii monta vuotta. Täytyy saada tuotua enemmän omia junioreita, pidettyä laajempaa ryhmää ja hankittua parempia ulkomaalaisia, että kilpailu ja vaatimustaso säilyvät jokapäiväisessä tekemisessä."

Lausunnossa ei ollut sinänsä mitään vikaa. Näinhän se on.

Toisaalta on myös niin, että edes jonkinlainen menestys Euroopassa vaatisi europaikan hankkineiden avainpelaajien pitämistä seurassa vaikka puoliväkisin. Hyväksi havaitun rungon tukeminen muutamalla täsmävahvistuksella toisi joukkuepelissä parhaan mahdollisen tuloksen.

Tämän tunnustaa varmasti myös Wiss, jonka fläppitaululta katosivat viime kauden jälkeen esimerkiksi nimet Tuco ja Reuben Ayarna. Ilves ei ole ollut valmis kovin merkittäviin palkankorotuksiin pitääkseen kiinni tähdistään. Eikä ole moni muukaan pienellä budjetilla operoiva suomalaisseura, koska taloudelliset riskit kasvaisivat merkittävästi.

Seurat tähtäävät ennemminkin europaikan saavuttamiseen kuin Euroopassa menestymiseen. Ideana on hankkia europaikka mahdollisimman halvalla joukkueella ja tarjota samalla parhaille pelaajille näyteikkuna todistaa taitonsa kotimaan pelejä huomattavasti kovemmissa ympyröissä.

Jokavuotiset europelit ja pari pelaajakauppaa takaavat toiminnan jatkuvuuden ja omistajien tyytyväisyyden. Menestyksen jahtaaminen riskillä tekisi elämästä piinallista.

Kotimaisista seuroista vain HJK on tavoitellut euromenestystä, mutta joutunut sekin lähes aina pettymään. Niin tälläkin kaudella.

Otsikolle "Mihin menet HJK?" on ollut taas käyttöä. Samalla päävalmentaja Mika Lehkosuon asema on jälleen kyseenalaistettu.

Klubin pelaaminen on ollut väljähtynyttä, ja pääomistaja Olli-Pekka Lyytikäinen antoi erittäin kitkeriä lausuntoja Olimpija Ljubljana -sukelluksesta. Fanien ja mediankin luoma paine Lehkosuon vaihtamiseksi on kova. Sunnuntain maaliton kotiottelu PS Kemiä vastaan kasvatti painetta entisestään. Samoin MTV:n väitteet Lehkosuon ja tähtipelaaja Moshtagh Yaghoubin välirikosta.

Samalla pitää kuitenkin muistaa, että HJK on tehnyt jo viisi vuotta putkeen voittoa talouspuolella. Eurotahroista huolimatta yhtälö on siis toimiva. Toistuvat mestaruudet takaavat mukavat eurot, ja seura on saanut Lehkosuon johdolla pelaajiaan kaupaksi.

Todellisuudessa kaikilla muilla liigaseuroilla on enemmän mietittävää kuin HJK:lla.