Päävalmentaja Marjamäki eritteli Leijonien vahvuuksia: luisteluvoima, rohkeus, itseluottamus – "Siinä on hyviä elementtejä jatkoa ajatellen"

Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki asteli median eteen Kanadasta otetun murskavoiton jälkeen melkein viilipyttymäisen rauhallisena.

Pieni hymynkare pyrki kuitenkin välillä suupieleen. Siitä näki, että voitto maistui hyvältä.

–Tuli negatiivinen kokemus (Tanska-tappio) ja porukka kasaantui sen jälkeen yhteen. Valmistautuminen ja tapa miten tultiin tähän peliin kertoi paljon, Marjamäki tuumasi

–Joukkue reagoi oikein Tanska-peliin. Se oli isoin anti tästä ottelusta.

Päävalmentaja ylisti joukkueen uhrautuvaa puolustuspeliä, maalipaikkojen hyödyntämistä ja maalivahti Harri Säterin torjuntoja.

–Voitettiin erikoistilannepeli ja maalivahtipeli oli loistavaa. Maalipaikkoja oli yhtä paljon meillä ja Kanadalla, mutta me teimme viisi ja he yhden. Puolustimme loistavasti ja taistelimme hienon kotiyleisön edessä.

–Tämä joukkue on osoittanut hyvää kiekollista rohkeutta, luisteluvoimaa ja itseluottamus on tapissa. Siinä on hyviä elementtejä jatkoa ajatellen.

Pelin erikoisuus oli Suomen ykkösylivoima, jossa pelasi viisi hyökkääjää: Sebastian Aho, Mikael Granlund, Teuvo Teräväinen, Mikko Rantanen ja Veli-Matti Savinainen.

–Mietimme viiden hyökkääjän yv:tä jo ennen turnausta. Vedimme sitten kuitenkin vähän takaisin välillä, mutta nyt palasimme siihen. Aho, Granlund ja Teräväinen pystyvät pelaamaan mitä paikkaa tahansa. Rantanen ja Savinainen ovat vahvoja siinä maalin edessä.

Leijonat teki kaksi ylivoimaalia, mutta enempäänkin oli mahdollisuuksia.

–Ehkä kakkoserässä olisi voitu olla ylivoimalla tehokkaampia, olisi voitu tappaa peli siinä erässä, Marjamäki aprikoi.

Kuinka paljon ylivoimien koostumus yllätti Kanadan?

– En mää tiedä, turha alkaa semmoisia höpöttämään, mutta olisi voitu onnistua vielä paremmin.

Toisessa ylivoimassa pelasivat puolustaja Markus Nutivaara sekä hyökkääjät Kasperi Kapanen, Pekka Jormakka, Eeli Tolvanen ja Janne Pesonen.

Molemmat yv-viisikot onnistuvat kerran maalinteossa.

Tolvanen saapui lauantaina Herningiin ja iski heti tehot 1+1.

Katso videolta Eeli Tolvasen ja Mikko Rantasen mietteet murskavoiton jälkeen: