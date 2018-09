Päätoimittaja kuunteli liikuntatunneilla Mauri Myllymäen selostusta – Jukolan julkkisjoukkue on nyt valmis

Pekka Aalto Aamulehti

Kahdeksanhenkisen julkkisjoukkueen täydentää Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu, 41. Koko porukan tähtäimessä on ensi kesän Jukolan viesti Kangasalla.

Ryhmän muut jäsenet ovat Mari Walls, Jenni Ahola, Paulina Ahokas, Miikka Seppälä, Raimo Helminen, Tommi Evilä ja Pekka Saravo.

Tuulensuulle metsä on tärkeä paikka ja kompassikin pysyy kädessä. Lähtökohdat ovat siis hyvät.

Miksi lähdit mukaan Aamulehden julkkisjoukkueeseen?

–Miksi en? Mahtava tilaisuus oppia uutta, tutustua kiinnostaviin tyyppeihin ja tehdä siinä sivussa hyvää.

Mikä on paras urheilumuistosi?

–Vaikea nimetä yhtä parasta. Urheilumuistoni ovat yksittäisiä mieleen painuneita hetkiä, eivät niinkään suuria tapahtumia: onnistunut lentopallohyökkäys, olotila saunassa juoksulenkin jälkeen, jalkapallon MM-finaalin tv-lähetyksen seuraaminen pienessä eteläeurooppalaisessa kyläravintolassa – tai koulun liikunnanopettajani Mauri Myllymäki urheiluselostamassa tunnilla taattuun tyyliinsä luokan poikien edesottamuksia.

Oletko enemmän joukkuepelaaja vai yksilöurheilija?

–Joukkuepelaaja. Pääsääntö on, että yksin on tylsää ja joukkueessa on mukavaa. Ihminen ei ole keskimäärin koskaan onneton toimiessaan ryhmän osana.

Onko liikkuminen osa arkeasi?

–Vaihtelevasti, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Ajasta kilpailevat työ ja perhe-elämä, vaikka niinhän se on, että kiire on huono selitys. Kuntoilumielessä tykkään pelata lentopalloa. Juostuksi tulee nykyään liian vähän, mutta se tekee hyvää kaikelle, ja monenlaiset mysteeritkin tapaavat aueta, kun aivot niitä lenkillä ajattelevat. Juoksemisessa vaikeinta on sietää sitä ääretöntä ennustettavuutta ja tylsyyttä, kun ei jo ole perillä. Suunnistus, tuo metsien golf, ratkaisee hienolla tavalla jalan etenemisen pitkävetisyyden!

Viihdytkö metsässä?

–Erinomaisesti. Metsä rauhoittaa ja ravitsee, tarjoaa nähtävää ja syötävää. Nuorempana harrastin luontokuvaamista, ja sen peruina jaksan edelleenkin hämmästellä kaikenlaista täydellisyyttä, joka eliöissä näkyy.

Tarvitsetko ikinä karttaa Tampereella?

–Harvakseltaan. Joskus vastaan tulee uusi tai muuten outo kadunnimi, joka pitää katsoa karttasovelluksesta, tai pitää pitkän kadun varresta löytää jokin yritys numeron perusteella.

Osaatko käyttää kompassia?

–Riippuu kompassista, useimpia kyllä. Marssikompassiin en ole koskenut pariinkymmeneen vuoteen, mutta sen käyttö on vähän kuin pyörällä ajaminen. Veneen kompassia käytän kymmeniä tunteja kesässä. Hyrräkompassin käytöstä minulla valitettavasti ei ole kokemusta. Tärkein on kuitenkin kartta. Kompassia tarvitaan, kun pitää mennä pitkä matka suoraan ilman muita apuja.

Millaiseksi veikkaat oman roolisi julkkisjoukkueessa muotoutuvan?

–Jännittävää nähdä!