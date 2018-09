Oskari, 17, on todellinen sinikeltaisten kauhu – aamupäivällä moukarilupaus kuritti Ruotsia ja illalla jääkiekkoilija juhli voittoa Rauman Lukosta

Harri Laiho Tampere/Pori

Tampereen Ratina lauantaina kello 11: Oskari Lahtinen heittää yleisurheilussa poikien Suomi–Ruotsi-maaottelussa moukaria. Viimeinen kiskaisu kantaa 70,95. Se tuo lajivoiton Lahtiselle ja Suomelle.

Porin jäähalli lauantaina kello 16: Oskari Lahtinen puolustaa tyylikkäästi Satakunnan Hegemoniaottelun osana pelattussa B-nuorten Ässät–Lukko-taistossa. Pata jyllää 5–1-voiton.

–Vähän on kiirettä pitänyt, Lahtinen naurahti kiekkopelin jälkeen.

–Lukko on näistä sinikeltaisista ehkä se rakkaampi vihollinen. Sen verran usein on heitä vastaan pelattu, mutta kyllä Ruotsin voittaminenkin maistui.

17-vuotias nuorukainen on ollut kahden lajin palvelija jo vuosia, mutta lauantai oli hänelle ensimmäinen kerta, kun saman päivän aikana oli moukarikisa ja kiekkopeli.

Vaikka Lahtinen yleisurheilee jääkiekon ehdoilla, hän oli pienen miettimisen jälkeen valmis myöntämään, että lauantaina moukari oli päälaji. Kyseessä oli sentään hänen uransa ensimmäinen Suomi–Ruotsi-maaottelu. Niin vastustamaton tilaisuus, että jääkiekko sai jäädä hieman sivuosaan.

Lahtinen myönsi jännittäneensä ja intoilleensa aamupäivällä sen verran, että kolmella ensimmäisellä heitolla moukari jäi häkkiin. Viimeisen kierroksen voittokiskaisukin tuli hänen mielestään käsijarru päällä.

Matkalla Poriin Lahtinen yritti vain tyhjentää päätään, mutta ei siinä täysin onnistunut.

–Moukarikisan voitosta tuli pieni hurmos, joka jäi päälle. Siksi pelissä oli outo olo. Ei se kyllä parasta latautumista ollut.

Ässien B-nuorten valmentaja Juha-Matti Kemppainen kuvaa Lahtista urheilulliseksi lahjakkuudeksi. Varakapteenin A on liimattu nuorukaisen rintaan pitkälti esimerkillisyyden ansiosta.

Kemppaisen mukaan monella olisi oppimista siitä, miten Lahtinen harjoittelee ja huoltaa kroppaansa. Hän saakin toisinaan jättää kiekkoilijoiden fysiikkaharjoituksia väliin ja käyttää sen ajan heittoharjoituksiin.

Lahtinen puolestaan kehuu jääkiekon monipuolisuutta, joka tuottaa niin nopeutta kuin voimaa. Ne taas auttavat moukarinheitossakin.

Moukarinheitto on tekniikkalaji. Lahtisen mukaan hänelle tulee kuitenkin heittokertoja riittävästi, vaikka kokonaiskuormituksen takia moukariharjoittelut pidetäänkin lyhyinä.

–Moukarinheitto on kuitenkin yksinkertaisten miesten yksinkertainen laji. Siinä on vain se heitto. Esimerkiksi kolmiloikkasuorituksessa on niin paljon enemmän osatekijöitä, ettei sen yhdistäminen onnistuisi toisen lajin kanssa.

Kiekkovalmentaja ei aio hoputtaa Lahtista lopulliseen lajivalintaan. Eikä Kemppainen aio painostaa eikä olla mustasukkainen, vaikka valinta alkaisi kallistua moukarihäkkiin.

Mutta ainakin tällä hetkellä Lahtinen uskoo, että hänen tulevaisuutensa on kaukalossa. Jääkiekko pystyy ammattilaissarjoineen tarjoamaan niin paljon parempia mahdollisuuksia kuin yleisurheilu.

–Kyllähän se raha merkitsee, Lahtinen myöntää.

Joonas Salli

Nuorukainen ei saa ajatuksistaan toruja kotona, vaikka tuleekin todellisesta moukariperheestä. Isoveljet Ilmari ja Waltteri niittivät omissa ikäluokissaan juniorimenestystä. Vielä 2015 molemmat nähtiin Kalevan kisoissa.

Nyt he keskittyvät opiskeluihin. Ilmarista tulee lääkäri, Waltterista opettaja.

–Joskus nuorempana isoveljiltä tuli sanomista jääkiekosta, mutta ei enää.

Koko veljestrioa valmentanut isä Juha Lahtinen heitti myös moukaria aikoinaan kansallisella tasolla. Jääkiekkoon kuopus tutustui alun perin isän työkavereiden kautta, joita nuorukainen kuvaa kiekkofanaatikoiksi.

Lokakuussa moukarinheitto on jälleen kolmisen viikkoa Lahtisen päälaji. Eteen tuli uusi vastustamaton tilaisuus. Noormarkun Nopsan heittäjä valittiin Argentiinan Buenos Airesissa kilpailtaviin nuorten olympiafestivaaleihin.

–Kolmen viikon poissaolo joukkueesta mietitytti. Mutta toisaalta, jos pelaan tulevaisuudessa monta vuotta jääkiekkoa, mitä kolmea viikkoa siinä sitten merkitsee.

–Edessä on kuitenkin ainutlaatuinen kokemus.

Hetken Lahtinen oli jo miettinyt, että moukari voisi loppua komeasti Buenos Airesiin. Mutta ensi vuonna on nuorten EM-kilpailut Ruotsissa. Edessä siintää jälleen yksi vastustamaton tilaisuus.

–Heitän ainakin vielä ensi kesänä. Se on varmaa.