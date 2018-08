Osa Hakametsän jäähallin katsomosta jouduttiin tyhjentämään ottelun aikana – monitorin kiinnitinosa oli pudota katsojan päälle

Samppa Rautio

Tampereen Hakametsän jäähallissa pelattavan Tampere Cupin ottelun Ilves–Pelicans aikana monitorin kiinnitinosa oli pudota ottelua katsomassa olleen henkilön päälle. Katsojan mukaan katsomonosa jouduttiin tyhjentämään.

Tampereen kaupungin liikuntapäällikkö Jari Tolvanen vahvistaa, että B-katsomo tyhjennettiin varotoimenpiteenä. Pudonnut osa oli Tolvasen mukaan B-katsomon päällä sijaitsevan E-katsomossa kiinni olevan monitorin kiinnitinpalanen.

–Nyt, kun kausi on alkamassa, niin television kiinnittäjiltä on jäänyt sinne ylimääräinen pieni pala, mikä on nyt sitten irtonaisena pudonnut. Kaikki on kuitenkin hyvin kiinni ja mitään ylimääräistä tippuvaa tai irti olevaa osaa ei näy missään. Kaikki on tarkastettu, Tolvanen sanoo.

Monitorit ovat sijoitettu E-katsomon alapintaan kiinni, sillä E-katsomo estää B-katsomon yläosasta näkyvyyden jumbotronin videotaululle, joten monitorit toimivat sen korvikkeena.

Tolvasen mukaan katsomonosa tyhjennettiin pelin aikana varotoimena, kun aluksi ei voitu olla varmoja, mikä osa oli kyseessä ja mistä se oli peräisin.

–Nyt katsomo on helppo tyhjentää, kun ei ole kauheasti väkeä. Aina pitää ihmisten päästä olemaan turvallisesti, mutta ei siinä mitään sen vaarallisempaa ollut. Henkilökunta on katsonut tilan läpi, eikä siellä mitään irtonaista enää pitäisi olla, Tolvanen sanoo.