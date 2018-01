Oriveden Ponnistuksen uudella kreikkalaisvalmentajalla oli helppo ensi-ilta – vastassa lentokentällä yöpynyt amatöörijoukkue

Jari Perkiö Orivesi

Kreikkalainen valmentaja Apostolos Oikonomou pääsi helpolla astellessaan ensimmäisen kerran uuden kotiyleisön eteen.

Oikonomoun johtama Oriveden Ponnistus kesytti kosovolaisen KV Kastrioti Ferizaj'n vaivattomasti 3–0 (25–17, 25–18, 25–19) ja eteni Challenge Cupissa kuudentoista parhaan joukkoon.

–Olen tyytyväinen vain tulokseen. En todellakaan esitykseen. Se oli 20–30-prosenttinen. Keskittyminen jäi huonoksi, koska vastustajan taso oli tiedossa, Oikonomou summasi.

Silti jatkopaikka ei ollut hetkeäkään vaarassa. Niinpä vajaat kaksi viikkoa OrPon kanssa työskennelleellä luotsilla oli varaa antaa vastuuta vaihtopelaajille.

Puhtaasti amatööripohjalta toimiville kosovolaisille pitää antaa tunnustus urheasta taistelusta. Vieraat saapuivat kamppailuun suoraan lentokentältä.

Edellispäiväksi suunniteltu matka siirtyi huonojen sääolojen takia. Loppujen lopuksi joukkue yöpyi Istanbulin lentokentällä. Suomeen päästyään vieraat joutuivat taistelemaan vielä aikansa päästäkseen tullin läpi.

Vastus kovenee

Tilanne on täysin toinen kahden viikon kuluttua (24.1.), kun neljänneserävastustaja TJ Ostrava saapuu Orivedelle. Tshekkijoukkue pehmitti kroatialaisen ZOK Osijekin molemmissa osaotteluissa 3–0.

Ostrava on tällä hetkellä Tshekin liigan kakkosena kaikki ottelunsa voittaneen Prostejovin vanavedessä.

–Ostrava on suurin piirtein samantasoinen joukkue kuin OrPo. Meillä on mahdollisuudet jatkopaikkaan, jos venymme parhaimpaamme molemmissa kamppailussa. Tämän illan esitys ei riitä mihinkään, Oikonomou pohjusti.

Tuulahdus huipulta

Kreikan kärkijoukkueita johtanut valmentaja sai tuulahduksen eurooppalaisen seuralentopallon huipulta kaudella 2011–12. Hän luotsisi silloin AEK Ateenaa.

AEK eteni CEV-cupissa komeasti kahdentoista parhaan joukkoon ja pääsi mittaamaan tasonsa Galatasarayta vastaan. Eväät eivät riittäneet turkkilaisen suurseuran kaatamiseen.

Galatasaray meni lopulta finaaliin asti ja taipui italialaiselle Busto Arsiziolle vasta kultaisessa erässä.

Ponnahduslauta

Vasta 35-vuotiaalla Oikonomoulla on kunnianhimoiset tavoitteet. Kreikkalainen haluaa päästä valmentamaan mahdollisimman kovassa liigassa ja seurassa.

Orivesi tarjoaa erinomaisen ponnahduslaudan ylöspäin.

–Tämä on minulle juuri sopiva paikka. Suomalaisten ja kreikkalaisten joukkueiden taso on hyvin lähellä toisiansa. Siksi tiedän, miten pelaajien kanssa pitää toimia. Minulle oli tärkeätä, että pääsin lähtemään Kreikasta pois. Lama on vaikuttanut olennaisesti toimintaedellytyksiin.

Oikonomou on ollut erittäin tyytyväinen OrPon asioiden hoitoon ja suomalaiseen lajikulttuuriin ylipäänsä.

–OrPo on ilmoittanut minulle olevansa tyytyväinen mitaliin. Minä haluan korkeammalle. Pyrin iskostamaan tätä ajatusmallia myös pelaajille. Jokaista ottelua pitää lähteä voittamaan. Pelataan kotona tai vieraissa. On vastassa mikä joukkue tahansa.

OrPon passari Olga Vergidou on Oikonomoun tyttöystävä.

–Olen tehnyt kaikille selväksi, että Olga on salilla yksi pelaaja muiden joukossa. Kohtelen häntä samoin kuin kaikkia muutakin. Tämä ei ole mikään ongelma.