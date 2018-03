Oriveden Ponnistuksen brassikolmikko ylistää Suomea – "Täällä voi jättää tavarat huoletta pukukoppiin"

Jari Perkiö

Oriveden Ponnistuksen brasilialaisvahvistusten Francyele Lemosin, Franciele Stedilen ja Daniele dos Santos Batistan ilmeet ovat kirkastuneet kevään edetessä.

Siihen löytyy arkinen selitys – lisääntynyt auringonpaiste.

–Päivät tuntuivat todella pitkiltä, kun aurinko ei paistanut ollenkaan. Olo tuntui raskaalta pimeyden ja kylmyyden keskellä, Stedile myöntää.

Maannaisten nyökkäykset tukevat Stedilen väitettä.

Brasilialaiset ovat tottuneet elämään lämmön ja valon keskellä.

–Koti-ikävä on iskenyt useaan otteeseen. Välillä tuntuu siltä kuin olisin ollut täällä jo kaksi vuotta, Lemos kuvailee.

Nyt brasilialaisten hymy on paljon herkemmässä kuin pari kuukautta sitten, koska tämän kauden ammattilaispesti on kääntynyt jo loppusuoralle.

Edessä on enää jakson huipentava pudotuspelivaihe. Se alkaa puolivälieräsarjalla LP Kangasalaa vastaan.

"Liigan taso on ollut kovempi kuin odotin"

Lemos ja Stedile ovat olleet Orivedellä koko kauden. Batista pestattiin tammikuun lopussa Stedilen loukattua jalkansa. Nilkka ei ole vieläkään täydessä kunnossa, mutta laituri lupaa tehdä parhaansa auttaakseen OrPon mestariksi.

Kaikki kolme ovat pelanneet useamman vuoden kovatasoisessa Brasilian superliigassa.

Batistalta, 31, löytyy runsaasti kokemusta myös Euroopasta. Saksan, Ranskan ja Espanjan liigat tulivat tutuiksi ennen Suomeen tuloa. Viime kaudella hän oli Kangasalla pelaavan amerikkalaisen Jessica Wagnerin seurakaverina Teneriffalla.

Stedile, 26, tutustui kansainvälisiin ympyröihin viime kaudella indonesialaisessa Bandungissa.

Lemos, 24, pelaa nyt ensimmäistä kautta ulkomailla.

–Suomen liigan taso on ollut kovempi kuin odotin. Taso on suunnilleen sama kuin Ranskassa ja Espanjassa. Saksasta löytyy vahvempia joukkueita, Batista vertailee.

Entä Brasiliaan verrattuna?

–Brasilian liigan taso on paljon korkeampi. Siellä joukkueilla on laajempi materiaali, useampia valmentajia ja muutenkin paljon laajempi taustajoukko. Myös palkat ovat suurempia. Se ei ole mikään ihme, sillä Brasilia on naisten puolella maailman neljänneksi paras maa, Stedile korostaa.

Turvallisuudelle ja koulutukselle kehuja

Brasilialaiset tutustuivat toisiinsa vasta Orivedellä. Stedile on lähtöisin eteläisestä Guabirubasta (noin 16 000 asukasta). Batista tulee Amerikan mantereen itäisimmästä kaupungista Joao Pessoasta (675 000). Lemos on kasvanut Sao Bento do Unassa (57 000) lähellä Atlantin valtamerta.

Vahvistukset ovat ihastuneet Suomen turvallisuuteen ja koko kansan kattavaan koulutusjärjestelmään.

–Täällä voi jättää tavarat huoletta pukukoppiin – eikä kukaan vie niitä. Brasiliassa kaikki vietäisiin heti. Siellä varastetaan kasseja ja muita tavaroita myös kaduilla, Lemos vertailee.

–Eikä köyhillä perheillä ole varaa panna lapsiaan kouluun. Täällä on asiat paljon paremmin, Batista säestää.

Luultavasti kaikki brasilialaiset jatkavat matkaansa kauden jälkeen hyvistä oloista huolimatta. Stedile ja Batista haluavat siirtyä kovempaan liigaan. Kotiinsa kaipaava Lemos on palaamassa Brasiliaan.

Naisten liigan ensimmäinen puolivälieräottelu OrPo–LP Kangasala lauantaina 10.3. kello 17.00 Oriveden liikuntahallissa. Kolmella voitolla välieriin.