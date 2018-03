Onnettomuuksia ja kännistä sekoilua – Fanit riehuivat maailmancupin kisoissa Norjassa: "Poliisilta saamamme raportit ovat järkyttäviä"

STT Oslo

Norjassa poliisi, hiihdon ja mäkihypyn maailmancup-kilpailujen järjestäjät sekä Oslon joukkoliikenneyhtiö Sporveien lupaavat selvittää, mikä meni lauantaina vikaan Holmenkollenilla.

Suuresta yleisömäärästä syntynyt väentungos johti kaaokseen useilla Oslon metroasemilla lauantai-iltana, ja useita ihmisiä loukkaantui.

–Holmenkollenilla on aina ollut hiihtotapahtumia ja me olemme kokeneet suuren ihmisjoukon ja täyden Kollenin aiemminkin. Mutta lauantain tapahtumat on tutkittava, jotta saamme tietää, mitä voimme tehdä toisin seuraavana vuonna, kertoi Tor Gröttum Oslon poliisista.

Maailmancupin tiedotusjohtajan Emilie Nordskarin mukaan lauantain yleisömäärä tuli yllätyksenä. Järjestäjät olivat odottaneet paikalle viikonlopputapahtuman aikana yhteensä 100 000:ta ihmistä, mutta tavoite täyttyi jo lauantaina.

Illan kaaoksessa kymmenkunta ihmistä sai eriasteisia vammoja. Esimerkiksi Voksenlian metroasemalla nainen loukkaantui pudottuaan metroraiteille. Useita ihmisiä meni auttamaan häntä, ja he kaikki saivat sähköiskun.

Humalaiset hortoilivat raiteilla

Raiteille vahingossa pudonneiden ihmisten lisäksi ongelmia aiheuttivat humalaiset, jotka lähtivät kävelemään raiteita pitkin pois Holmenkollenilta.

Oslon Punaisen Ristin mukaan myös kisa-alueella hoidettiin lauantaina yli sataa ihmistä, joille oli sattunut tapaturmia. Suuri osa havereista liittyi alkoholinkäyttöön.

Vaikuttikin siltä, että Holmenkollenin lauantai oli poikkeuksellisen kostea. Norjan pääministeri Erna Solberg korosti sunnuntaina, ettei tapahtuma saa muuttua pelkiksi ryyppäjäisiksi.

Myös maailmancupin järjestäjät osoittivat syyttävällä sormella humalaista kisakansaa.

–Poliisilta saamamme raportit ovat järkyttäviä. Emme halua tällaista yleisöä tapahtumaamme. Haluamme, että tapahtuma on turvallinen ja myönteinen urheilujuhla, Nordskar sanoi.