Onko Hotakaisen kirjassa vihje Räikkösen uran jatkosta? Luettuani kirjan uskon, että on

Noora Takamäki

Formulakuski Kimi Räikkösen uran jatkoa formula ykkösissä on arvailtu. Kelpaako Jäämiehelle paikka Sebastian Vettelin rinnalla tai onko edes realistista kuvitella, että Räikkönen ajaisi missään muualla kun Ferrarilla?

38-vuotiaasta Räikkösestä ilmestyi 16. elokuuta Kari Hotakaisen kirjoittama teos Tuntematon Kimi Räikkönen. Tietokirjaksi luokiteltavassa kirjassa valotetaan Räikkösen elämää lapsuudesta nykyhetkeen. Ajoura on vähemmän yllättäen kirjan punainen lanka, ja sen jatkosta sekä tulevaisuuden suunnitelmista puhutaan usein.

Jatkon kanssa rinnalle nousevat usein myös Räikkösen lapset, 3-vuotias Robin ja 1-vuotias Rianna. Räikkönen kertaa moneen otteeseen, miten ei halua menettää Robinin uusia sanoja tai Riannan ilmeitä ja toteaa, että nuo muutokset tapahtuvat nyt. Kirjassa kuljetetaan herkullisesti rinta rinnan ajatuksia uran päättymisestä ja toisaalta siitä, miten Räikkönen ei halua menettää hetkeäkään lastensa kanssa. Ei haluaisi, mutta myös, ettei halua.

Räikkönen kertoo ajouransa jälkeen koittavasta arjesta, eikä kuulemma ole siitä huolissaan. Hotakainen vie lukijan Räikkösten kodin uima-altaalle, ja sinne luku myös näihin sanoihin päättyy:

”Kimi ottaa vauhtia, hyppää ison vesilelun yli ja pärskähtää veteen. Minttu kuvaa hypyn. Puolen tunnin kuluttua se on katsottavissa Kimin Instagramissa. Tilillä on nyt noin 700 000 seuraajaa. Tätä kontaktia varten Kimin ei tarvinnut lähteä kotoa mihinkään. Eikä sanoa sanaakaan. Kimin tulevaisuus on auki. Seuraa sitä.”

Voisiko Räikkönen ilmoittaa uransa jatkumisesta tai päättymisestä Instagramissaan?

Räikkösellä on oma motocross-talli Ice One Racing, joka kilpailee motocrossin kuninkuusluokassa MXGP:ssä. Todennäköisesti siinä on yksi urapolku, jolle Räikkönen siirtyy ajouran päätyttyä, mutta kirjan mukaan tallihommat tuskin riittävät.

Henkilöautojen kehitteleminen, poissa parrasvaloista, voisi myös olla yksi autoasentajaksi hetkisen aikaa opiskelleen Räikkösen uravalinnoista. Omien sanojensa mukaan kuskilla kun on ”jonkin verran kokemusta niistä”.

Kun formulamaailma, ennemmin tai myöhemmin, menettää Räikkösen kuskina, lähtee sieltä roima annos ilmiselvää lahjakkuutta ja uskomatonta paneutumista. Voidaan toki pohtia, mitä kaikkea Räikkönen olisi saavuttanut, jos hän olisi elänyt 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä kuten nykyisin, selvästi työhönsä paneutuen, sanan selvä kaikissa merkityksissä. Se on kuitenkin turhaa.

Varmaa on se, että Räikkösen lähtö huomataan. En jaksa uskoa, että lehdistötilaisuuksissa enää koskaan nähdään persoonaa, joka voi vastata toimittajan kysymykseen ”Miltä renkaat tuntuivat?” lakonisesti ”Siinähän ne pyörivät”.

Veikkaan, että formulauran päättymisestä kuulemme hyvin samaan tapaan. Ehkä Instagramissa on jonain päivänä kuva Räikkösistä kotonaan ja tekstinä vaikkapa: ”Lopetan. Kiitos.” Se olisi tuttua ja turvallista Räikköstä parhaimmillaan.