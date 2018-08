Olympiastatus on Heikkilälle sivuseikka – MM-kisoissa ovat mukana oman lajin parhaat ampujat

Yrjö Kares Aamulehti

Kymppi-64 ampumaseura tuo Tomi-Pekka Heikkilän elämään ainakin tärkeää ulottuvuutta.

–Harrastukseen Kangasalla veti alkujaan erityisesti hyvä kaveriporukka. Tämä on ollut jatkuvaa kehittymistä ampujana vaikka kuinka monta vuotta, enkä ole koskaan miettinyt, että kilpailen väärässä lajissa, Heikkilä kuvailee kiinnostustaan lajiin.

Heikkilä, 28, ampuu liikkuvan maalin kisoissa pienoiskiväärillä 10 ja 50 metrin matkoilta. Seuraavaksi MM-kilpailuissa Etelä-Koreassa syyskuussa.

–Molemmat ovat päälajejani. Olen ollut aika tasainen ampuja ja yltänyt mitaleille arvokisoissa molemmissa lajeissa, Heikkilä arvioi.

Ulos olympiakisoista

Heikkilä vakuuttaa, ettei häntä haittaa lajin olympiastatuksen puute. Olympiaohjelmasta laji putosi vuoden 2004 Ateenan kisojen jälkeen.

–MM-kisat ovat meidän pääkilpailumme. Niissä on enemmän todella hyviä ampujia kuin olympiakisoihin pääsisi, Heikkilä tuumaa.

Satumaari Ventelä / Aamulehti

Heikkilä sanoo oppivansa jatkuvasti uusia asioita itsestään kilpailun viemisessä hyvin loppuun asti.

–Liikkuvan maalin kilpailuissa aseen saa nostaa ampuma-asentoon vasta kun taulu lähtee liikkeelle. Silloin korostuu aseen hallinta, koska noston pitää olla tosi tarkka ja hallittu.

Nopean reagoinnin laji

Sekajuoksuissa kiehtoo se, että hitaassa juoksussa laukauksen ampumiseen on viisi sekuntia, nopealla juoksulla puolet siitä.

–Ampuja ei etukäteen tiedä, tuleeko hidas vai nopea juoksu, Heikkilä täsmentää.

Sekajuoksussa kilpailija laukoo 20 + 20 laukausta. Yleensä aamupäivällä ensimmäisen kierroksen,iltapäivällä toisen. Normaalijuoksussa ammutaan 30 + 30 laukausta.

Satumaari Ventelä / Aamulehti

20 laukauksen suoritukseen kuluu keskimäärin kymmenen minuuttia, 30 laukauksen suoritukseen noin neljännestunti. Mahdolliset uusinnat tietenkin venyttävät kilpailua.

Jo kolmas ilmakivääri

Heikkilä arvioi urheilumuotonsa aseiden ja varusteiden hinnaksi lähes 10 000 euroa.

–Olen ampunut samalla pienoiskiväärillä 15 vuotta. Tärkeimpiä osia ovat miehelle sopivaksi tehty pähkinäpuinen tukki ja aseen piippu.

Taulun kymppi on Heikkilän mukaan suhteellisen iso, mutta ilman ensiluokkaista asetta osuma ei ole siellä mihin tähtää.

–Ilmakiväärit ovat kehittyneet enemmän kuin pienoiskivääri. Minulla on jo kolmas ilmakiväärini. Nykyisin ne ovat alumiinia. Tuntuma aseeseen on ampujalle parantunut. On paljon pieniä juttuja, jotka vaikuttavat siihen, että saa puhtaamman laukaisun ja tuntuma aseeseen on ampujalle parantunut.

Satumaari Ventelä / Aamulehti

Heikkilä sanoo, ettei ampumaurheilu ole sen kalliimpi harrastus/laji kuin joku muu, kun on maajoukkueryhmän ampuja ja saa onkin verran tukea maajoukkuekisoihin ja leirityksiin.

Kolme kiintopistettä

Metsätalousinsinööri Heikkilän arjessa vuorottelevat paikkakunnat kodin, työn ja harrastuksen mukaan.

Hän asuu Orivedellä, on töissä Mänttä-Vilppulassa ja harjoittelee usein Kangasalla.

–Työ käy välillä jopa peruskuntoharjoittelusta, jos maastopäivästä tulee pitkä. Fysiikkaharjoittelua teen silti runsaasti kuntosalilla.

Voimaharjoittelu tärkeää

Voimaharjoittelu on todella tärkeä, ampumista tukeva asia.

–Kilpa-aseen hallitsemiseen on tarpeen tietyn voimatason ylläpito. Keskivartalo, olkapää, hartialinja, ovat lihasryhmistä tärkein osa-alue, vaikka koko kehoa pitää harjoituttaa kokonaisvaltaisesti.

Heikkilä harjoittelee viikoittain vaihtelevia määriä.

–Jos harjoittelen kahdesti päivässä, harjoitukset painottuvat viikonloppuihin ja maajoukkueleirityksiin, joita on aika tasaiseen tahtiin.

Heikkilä toteaa harjoittelevansa tällä hetkellä ampumista 3–6 kertaa viikossa.

–Aika vähäisiä määriä siihen verrattuna, kuinka paljon harjoittelin opiskeluaikana.

Kun taitotaso on riittävän korkea, ei Heikkilän mielestä tarvitse enää niin paljon määrää mutta pystyy silti joka vuosi kehittymään.

–Järki on ehkä pysynyt tietyllä tapaa paremmin mukana harjoittelussa, Heikkilä pohtii.

Oma suoritus perusta

Heikkilä on voittanut MM-kisoissa Saksan Suhlissa 2016 joukkuekultaa molemmissa ilmakiväärilajeissa 10 metrin matkalla eli sekajuoksuissa ja normaalijuoksuissa.

Suhlin kisoissa hän saavutti lisäksi henkilökohtaisen pronssin. Oma panostaan joukkuemenestykselle Heikkilä miettii näin:

–Joukkueen menestykseen voin vaikuttaa vain ampumalla henkilökohtaisesti hyvin, tekemällä vielä paremman tuloksen kuin edellisissä MM-kisoissa.