Olympialeijonat julkistetaan maanantaina kello 16 – tämä työkalu on helpottanut Leijonien valmennusjohdon hommia merkittävästi

Tapani Salo Aamulehti

Leijonien olympiaprojekti saavuttaa maanantaina yhden tärkeän etapin, kun Pyeongchangin jääkiekkojoukkue julkistetaan.

Tapparasta tuttu Jussi Tapola on reissannut päävalmentaja Lauri Marjamäen mukana syksyn ja alkutalven tarkkailemassa pelaajia.

Prosessi on ollut tiukka ja huipentui viime torstaina, jolloin valmennusjohto kokoontui miettimään olympiajoukkueen viimeisiä palasia.

Maanantaina työn hedelmät julkistetaan kello 16.

–Yhteistyömme on sujunut hyvin, mutta kovimmat paikat ovat edessä. Vasta olympiakisoissa mitataan meidän kykymme ja ammattitaitomme, Tapola sanoo.

Marjamäki ja Tapola ovat tehneet alkukauden aikana yhteensä parikymmentä tarkkailuretkeä Ruotsiin, Sveitsiin, Jokerien KHL-peleihin, kotimaan liigapeleihin ja nuorten MM-kisoihin.

–Alkujaan meillä oli listoilla noin 60–70 pelaajaa. Siitä lähdettiin ryhmää tiivistämään, Tapola selvittää.

Näin Tapola arvioi lohkovastustajaa Ruotsia:

Pelaajatarkkailun rinnalla Tapola on tarkkaillut, millaista jääkiekkoa Sveitsissä ja Ruotsissa tänä päivänä pelataan.

–Tämä on ollut itselleni avartava ja silmiä avaava kokemus. Toivottavasti opitut asiat näkyvät myös tuloksina. Ei sillä ole merkitystä, vaikka valmentajilla olisi kuinka hauskaa yhdessä, jos tuloksia ei saada aikaiseksi, Tapola painottaa.

Valmentajan jokaisen sanan takaa paistaa valtava menestysnälkä. Tapola tietää, että vaativa urheilukansa seuraa silmä tarkkana Leijonien esityksiä Etelä-Koreassa.

–Odotamme menestystä ja varmasti kansakin odottaa menestystä.

Tapola ei ole ennen käynyt Etelä-Koreassa, eikä ole osallistunut olympiakisoihin.

–Tässä kohtaa tuntuu kivalta lähteä kisoihin, muttei sieltä ole kiva tulla pois, jos ei ole mitään tuomisia.

Kaikki vaihdot syyniin

Valmennusjohto jakoi keskenään tarkkailun alla olleet pelaajat.

–Kimmo Vähä-Ruohola on ollut meille erinomainen apu. Hänellä on käytössään venäläisten tekemä tietokone-ohjelma. Sen avulla saamme kenen tahansa pelaajan kaikki vaihdot edellisillan pelistä aamuksi ruudullemme.

Ossi Ahola

Jalkapallossa tällaiset työkalut ovat arkipäivää, mutta jääkiekossa ne ovat uutta.

–Jääkiekkomaajoukkueella ei ole ennen ollut tuollaista ohjelmaa. Se maksoi jonkun verran, mutta on osoittanut käyttökelpoisuutensa. Enää ei tarvitse pilkkoa ottelunauhoja, vaan napin painalluksella saamme haluamamme pelaajan vaihdot katseltavaksemme.

Puhelinyhteys toimii

Olympiakisoissa uutta ohjelmaa ei tarvita, vaan siellä valmentajat purkavat pelin tapahtumat "perinteisesti" otteluvideolta. Vähä-Ruohola on mukana olympiakisoissa video- ja katsomovalmentajana. Lehtereillä on myös maajoukkueen GM Jere Lehtinen. Katsomosta on puhelinyhteydessä vaihtoaitioon.

–Kuulokenappi on minun korvassani ottelun aikana, Tapola paljastaa.

Katsomosta ei tule ohjeita jatkuvasti, vaan on sovittu, että vain oleelliset, peliin vaikuttavat asiat tulevat Tapolan korvaan.

–Ei sieltä saa mitään lillukanvarsia höpöttää. Muuten huomioni on koko ajan siinä, mitä sieltä mikrofonista kuuluu, eikä siinä mitä jäällä on meneillään

Tapolan pitää olla koko ajan tarkkana kaukalotapahtumien kanssa, sillä hänen vastuullaan on puolustajien peluuttaminen. Mikko Manner peluuttaa hyökkääjiä ja Marjamäki katsoo kokonaisuutta.

–Katsomovalmennus on kuitenkin kisoissa aika isossa roolissa. Minun pitää suodattaa, mitä kerron saamastani informaatiosta eteenpäin: kannattaako olla hiljaa vai tuoda jotain asiaa pelaajien tietoon.