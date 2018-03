Olympialaisissa tullut vamma pitää Enni Rukajärven edelleen sivussa – Iso kilpailu jää väliin

Mikko Gynther Aamulehti

Lumilautailun kaksinkertainen olympiamitalisti Enni Rukajärvi ei pysty osallistumaan US Openiin loukkaantumisen takia.

Rukajärvi kertoo Instagram-tilillään, että hänen kilpailukautensa on ohi.

–Valitettavasti sain olkapäävamman tämän big air -kilpailun aikana pari viikkoa sitten enkä pysty osallistumaan US Openiin, Rukajärvi kirjoittaa.

Hän on lisännyt päivitykseen videon, jolla hän hyppää olympialaisten big air -hyppyristä. Rukajärvi voitti Pyeongchangin olympialaisissa pronssia slopestylessä. Hän osallistui myös big air -kisaan, jonka finaaliin hän ei kuitenkaan yltänyt. Rukajärvi kaatui toisen hyppynsä karsinnassa.

US Open järjestetään 7.–10. maaliskuuta Vailissa, Coloradossa. Suomalaisista tapahtumaan kutsun ovat saaneet Rene Rinnekangas, Roope Tonteri ja Markus Malin. Rinnekangas ja Tonteri laskevat slopestylessä, Malin halfpipessä.

US Open on yksi lajin suurimmista tapahtumista. Rukajärvi on voittanut US Openissa slopestylekisan 2011.