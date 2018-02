Lainavarusteilla laskenut 22-vuotias teki kisojen kovimman paukun ja voitti olympiakultaa – tässä ovat olympialaisten suurimmat yllättäjät

Mikko Gynther Alma Media

Pyeongchangissa on saatu yllättäviä olympiavoittajia. Tshekkiläinen lumilautailija on järjestänyt toistaiseksi kovimman paukun sivulajissaan.

Ester Ledecka – Kahden lajin taitaja

Lumilautailun maailmanmestari yllätti kaikki _ myös itsensä – voittamalla kakkoslajissaan supersuurpujottelun olympiakultaa. Tshekkilaskija on kilpaillut alppihiihdon maailmancupissa vain 19 kertaa ja paras sijoitus on seitsemäs.

– Tähän päivään asti luulin olevani parempi lumilautailija kuin alppihiihtäjä, Ledecka, 22, sanoi.

– En todellakaan tiedä, mitä tapahtui.

Ledecka laski voittoon Mikaela Shiffriniltä lainaamillaan suksilla.

Ledecka on ensimmäinen urheilija, joka kilpailee olympialaisissa lumilautailussa ja alppihiihdossa. Lumilautailun parisuurpujottelusta saattaakin olla lisää menestystä luvassa.

CHRISTIAN BRUNA

Hanna Öberg – Mitalisateen kasvot

Ruotsi on saanut nauttia Pyeongchangissa yllättävän hyvästä menetyksestä. Ruotsi on voittanut kisoissa jo seitsemän mitalia, joista peräti neljä on kultaisia.

Yllättävintä menestys on ollut ampumahiihdossa, jossa ruotsalaiset ovat napanneet kultaa ja hopeaa. Hanna Öberg on maailmancupissa vasta sijalla 58, mutta se ei estänyt häntä juhlimasta 15 kilometrin kisan olympiavoittoa. Öberg on 22-vuotias.

Ruotsin talvikisahistorian paras mitalisaalis on tullut Torinossa vuonna 2006, jolloin maa voitti 7 kultaa ja yhteensä 14 mitalia. Tällä tahdilla Pyeongchangissa syntyy Ruotsin uusi mitaliennätys.

VASSIL DONEV

Frida Hansdotter – Pitkä ura huipentui

Neljää kultaa tavoitellut Mikaela Shiffrin oksensi kertomansa mukaan jännityksestä ennen starttia ja hukkasi voimansa pujottelukisassa. Hansdotter hyödynsi tilaisuutensa.

Hansdotter, 32, kilpaili maailmancupissa ensi kerran syksyllä 2004. Menestystä on tullut niin maailmancupissa kuin MM-kisoissakin, mutta ruotsalainen on harvemmin juhlinut keskimmäisellä korokkeella. Hän on saavuttanut maailmancupissa 31 palkintopallipaikkaa, kaikki pujottelussa. Niistä neljä on voittoja.

– Olen todella onnellinen urastani, mutta voitto on unelmieni täyttymys, Ruotsin alppiperinteitä upeasti jatkanut Hansdotter hehkutti.