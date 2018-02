Olympiajoukkueeseen valittu kiekkoilija piti päiväkirjaa matkastaan kohti Etelä-Koreaa – näin aikaisin tieto valinnasta kerrottiin

Mikko Husa Alma Media

Ilveksen ja Suomen maajoukkueen pelaaja Linda Välimäki avaa päiväkirjansa lukijoille. Nainen kuuluu Suomen avainpelaajiin olympiakisoissa.

Florida Four Nations Cup

Sunnuntai 29.10.2017

Viimeiset pakkailut ennen leirille lähtöä. Hieman odottava tunnelma. Joukkue kokoontuu illalla Hotelli Pasilassa. Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen toivottaa joukkueelle hyvää reissua Floridaan ja loppupuristusta olympiakauteen.

Maanantai 30.10.

Herätys klo 3.45. Lentosukat jalkaan ja matkustusvaatteet päälle. Aamupalapussi hotellilta mukaan ja bussilla lentokentälle. Lento Frankfurtiin lähtee klo 7.05. Frankfurtissa on parin tunnin odotus ennen 11 tunnin lentoa Tampaan. Sinne saavutaan paikallista aikaa viideltä iltapäivällä. Hereillä täytyy pysyä vähintään iltakymmeneen. Fiilis on hyvä, mutta hieman väsyttää.

Tiistai 31.10.

Jäähalli sijaitsee tien toisella puolella eli hyvin lyhyen kävelymatkan päässä hotellilta. Kaikki ruokailut ovat hallilla aamupalasta lähtien. Herättelevä treeni yhdessä joukkueen kanssa ja jääharjoitus kuuluvat päivän ohjelmaan. Paremmissakin piireissä välillä tavaroita unohtuu kotiin ja niinpä meillä ei ole harjoituspaitoja mukana. Loppupäivään mahtuu vielä joukkuepalaveri ja ruokailu ja toinen kevyt treeni. Saamme heti nauttia myös hotellin altaasta ja auringosta. Lämpötila on 30 astetta. Aurinkorasvaa ja nestettä tällä leirillä kuluu paljon.

Keskiviikko 1.11.

Harjoituspäivä: kaksi jääharjoitusta ja kaksi oheisharjoitusta päivässä sekä joukkueenpalaveri lounaalla. Tämä on normaali leiripäivä eli aamupala, aamutreeni, lounas, päivälepo, välipala, iltatreeni, päivällinen ja iltapala.

Torstai 2.11.

Ensimmäinen pelipäivä. Jäähallissa oli neljä kaukaloa. Kolme NHL-kokoista ja yksi olympic size -kaukalo. Harjoituspeli USA:ta vastaan pelataan isossa kaukalossa jo klo 12. Aamulla oma herättelyjumppa, aamupala ja pelipalaveri. USA on odotetun vahva heti ensimmäisessä pelissä ja voittaa 5–0. Pelin jälkeen loppulämmöt, ravistelut ja hoidot. Halukkaat pääsevät illalla NHL-peliin. Hieno tapahtuma ja tunnelma katossa.

Perjantai 3.11.

Vapaapäivä. Shoppailua ja pieni palauttava aerobinen treeni. Tällä leirillä vakiokämppikseni Minttu Tuominen ei ole loukkaantumisen vuoksi mukana, joten saan viettää pari viikkoa ”yksinäisyydessä”.

Lauantai 4.11.

Perusharjoituspäivä. Aamulla herättelevä oheistreeni ja jää, illalla toisena oheisharjoituksena voimatreeni: rinnalle veto, yhden jalan kyykky, takakyykky sekä ylävartalolle yksi työntävä ja yksi vetävä liike. Ja jääharjoitus. Kropassa on hyvä fiilis.

Sunnuntai 5.11.

Harjoituspeli Kanadaa vastaan. Lisäjännityksen päivään tuo kellojen siirtäminen talviaikaan. Ensimmäisessä erässä olemme hyvin mukana ja peli on ensimmäisen erän jälkeen 1–1. Toisessa erässä Kanada tekee kolme maalia, kun me istumme jäähyllä melkein puolet peliajasta. Peli päättyy lopulta Kanadan 5–1-voittoon.

Maanantai 6.11.

Rennompi päivä. Aamulla osallistun yhteiseen allasjumppaan ja käyn hieronnassa. Käyn myös shoppailemassa ja altaalla. Shoppailusta tulee hyvä mieli ja saan ajatukset pois jääkiekosta.

Tiistai 7.11.

Ensimmäinen varsinainen turnauspeli ja isäntämaa USA vastassa. Kylmää kyytiä heti ensimmäisessä erässä: 5-0. Erätauolla on miettimisen paikka. Sovimme, että nyt alamme taistella ja näytämme, että ihan näin huonoja me emme ole. Kaksi seuraava erää on ihan hyvää pelaamista meiltä. Olemme harjoitelleet kovaa, mutta niin näyttävät myös muutkin maat tehneen. Mieli on hieman apea, vaikka kaksi viimeistä erää antaa uskoa, että pystymme pelaamaan huippumaita vastaan tasaisesti. USA voittaa 8–2.

Keskiviikko 8.11.

Ruotsi-peli. Maalinteko tuntuu olevan nyt hyvin haastavaa. Kolmanteen erään asti olemme häviöllä 0–1, mutta tulemme tasoihin ja lopulta voitamme 3–1. Olemme kärsivällisiä, kuten meidän pitää olla, jos maaleja ei heti tule. Kapteeni Jenni Hiirikoskelle peli on 300. maaottelu ja halusimme hänelle voiton. Pelin jälkeen mieli on hyvä.

Torstai 9.11.

Välipäivä. Silti aamulla omatoiminen aerobinen tai ohjattu vesijumppa. Osallistun vesijuoksuun, koska se tekee selälleni hyvää. Kropassa on hyvä fiilis. Koko joukkue lähtee yhteiselle vapaapäivän risteilylle. Näemme delfiinejä ja hauskuutamme päiväristeilylle lähteneitä eläkeläisiä tansseilla. Nautimme auringosta ja kävelemme rannalla. Huippupäivä ilman jääkiekkoa.

Perjantai 10.11.

Kanada-peli. Jos hyvää joukkuetta vastaan ottaa seitsemän kakkosta, eikä tee yhtään maalia, vaikea on voittaa. Kanada on parempi 4–0. Mieli on surullinen, koska pronssikamppailussa kohtaamme Ruotsin, vaikka tietenkin haluaisimme pelata mahdollisimman monta peli pohjoisamerikkalaisia vastaan.

Lauantai 11.11.

Välipäivä otteluista. Aamulla osallistun kuminauhajumppaan ennen jääharjoitusta. Kropan valmistelua turnauksen viimeiseen otteluun.

Sunnuntai 12.11.

Pelipäivä ja sen rutiinit. Ja Ruotsi vastassa. Hienoa päästä pelaamaan NHL-halliin. Otteluun ei kuitenkaan yleisö löydä. Maalinteko tuntuu taas tuskaiselta, mutta jatkoaikamaalilla voitamme pronssia.

Maanantai 13.11.

Aamupala ja palauttava harjoitus altaalla, jonka jälkeen luovutamme huoneet ja lähdemme kohti kotia. Helsinki–Vantaalla olemme klo 16.40 ja siitä vielä bussilla Tampereelle. Leirin jälkeen kaksijakoiset fiilikset: maalinteko ja jäähyjen määrä mietityttävät, mutta uskon asioiden menevän seuraavissa turnauksissa parempaan suuntaan.

Pre olympic tournament Raumalla

Maanantai 11.12.

Raumalla alkaa kotimaan turnaus, johon ajelen omalla autolla. Vakiokämppikseni Minttu Tuominen on palannut loukkaantumisien jälkeen remmiin. Edelliset leirit olen viettänyt yksinäisyydessä.

Tiistai 12.12.

Toinen päivä ja heti pelipäivä. Pelileirit ovat kivoja, koska otteluihin riittää aina energiaa. Japania vastaan emme olekaan pitkään aikaan pelanneet. Pelin jälkeen teen vielä voimaharjoituksen ja sen jälkeen koko joukkue suuntaa pikkujouluihin. Käymme paljussa ja saunassa sekä syömme hyvää jouluruokaa. Ja mietimme yhdessä, miksi joulua vietetään. Hotelliin palaamme kymmeneltä.

Keskiviikko 13.12.

Vapaapäivä peleistä, mutta ei harjoittelusta. Aamupäivällä käyn Mintun kanssa tutustumassa Vanhaan Raumaan ja löydämme kivan kahvilan. Juomme lattet. Leirilattet kuuluvat perinteisiimme. Päivällä pidämme videopalaverin, jossa käydään lävitse korjattavia asioita. Illalla yhteinen jääharjoitus. Joukkueessa on hyvä fiilis.

Tomi Vuokola

Torstai 14.12.

Aamujää vai oma valmistava harjoitus? Osallistun joukkueen fysiikkavalmentajan pelipäivän jumppaan. Siitä tulee aina hyvä mieli. Ruotsi-peliin odotetaan väkeä, ja tuhat henkeä tuleekin. Hallitsemme peliä, mutta maalinteko tuntuu yhä olevan vaikeaa. Häviämme jo toistamiseen Ruotsille tällä kaudella. Mieli on maassa.

Perjantai 15.12.

Taas pelipäivä, siis juhlapäivä! Nyt Uudessakaupungissa. Muutan tavallista valmistautumistani ja menen vapaaehtoiselle aamujäälle. Halli on täynnä ja hyvä tunnelma. Voitto Saksasta vasta rankkareilla, vaikka hallitsemme taas peliä mielin määrin. Opetus: kaikkiin peleihin pitää valmistautua hyvin, eikä vastustajia voi aliarvioida.

Lauantai 16.12.

Pari peliä on mennyt vähän heikommin ja tänään Venäjä-peli Turussa. Aamukävely, aamupala ja ottelupalaveri. Omalla autolla Turkuun, Minttu kyydissä. Peli alkaa jo klo 14. Turussa olemme hyvissä ajoin ja syömme hallilla välipalan. Hienoon Kupittaan halliin on saapunut hyvin ihmisiä ja rumpuryhmä luo tunnelmaa. Voitamme Venäjän 3–0. Turnauksesta jää luottavainen fiilis.

Nations Cup Saksassa

Maanantai 1.1.2018

Olympiavuosi! Ja viimeinen leiri ennen olympialaisia. Kokoontuminen Sokos Hotelli Presidentissä Helsingissä. Päivällinen alkaa klo 19. Sen jälkeen joukkuepalaveri. Joukkueessa on hyvä tunnelma, mutta ehkä hieman odottava, kun olympiajoukkuetta ei ole vielä nimetty.

Tiistai 2.1.

Herätys klo 5, aamupala, lähtö lentokentälle klo 5.30 ja lento klo 8 kohti Müncheniä. Perillä kamat kantoon. Turnausjärjestäjä on lähettänyt vain linja-auton hakemaan meitä, joten bussi on hyvin täynnä tavaraa. Pääsemme silti hotelliin. Illalla on jääharjoitus. Jään jälkeen normaalisti loppulämmöt, suihku ja syöminen.

Keskiviikko 3.1.

Aamulla normaalisti poiketen kaikkien pitää osallistua aamujäälle, jota ennen on joko oma tai fysiikkavalmentajan oheistreeni. Pelipalaveri ja lounas, jonka jälkeen pelipäivän päikkärit. Kiekko tippuu klo 15 ja vastassa on Kanadan B-maajoukkue.Johdame peliä jo 2–0, mutta ensimmäiset kaksi erää pelaamme todella huonosti ja saamme kuulla siitä erätauoilla päävalmentajaltamme Pasi Mustoselta. Kanada tasoittaa kakkoserässä mustan 30-sekunttisen aikana. Kolmanteen erään tulee aivan uudella ilmeellä oleva Naisleijonat ja lopulta hieno työ palkitaan: voitamme ottelun 3–2. Pelin jälkeen loppulämmöt ja ruokailu.

Torstai 4.1.

Välipäivä peleistä. Jääharjoituksen jälkeen videopalaveri, jossa käydään läpi omaa pelaamista ja Venäjän pelaamisen ydinkohtia. Loppupäivä vapaata. Käyn kaupassa ja katsomassa Venäjän peliä sekä teen hotellikuolemaa huoneessa. Iltapalalla on vielä joukkuepalaveri. Puhutaan henkisestä valmistautumisesta olympialaisiin.

Perjantai 5.1.

Venäjä-peli ja panoksena lohkovoitto. Häviämme rankkareilla ja pääsemme pelaamaan vain sijasta kolme seuraavana päivänä. Mieli on tosi pettynyt.

Lauantai 6.1.

Viimeinen pelipäivä tässä turnauksessa, vastassa Sveitsi. Se pelaa hyvän ottelun ja rimpuilee meidän vauhdissamme hyvin mukana. Hallitsemme ottelua, mutta maalit lasketaan. Saamme ansaitun voiton jatkoajalla. Illalla vielä joukkuepalaveri, jossa käydään lävitse, koska ja miten olympiavallinnat julkistetaan. Turnauksesta jää paljon hampaankoloon. Ehkä niin on ihan hyvä, jotta olympialaisissa valmistaudutaan joka otteluun mahdollisimman hyvin.

Sunnuntai 7.1.

Matkapäivä. Kotiin on aina kiva tulla. Nyt odotamme, että joukkue julkaistaan virallisesti 22. tammikuuta. Itse joudun pitämään siihen asti suuni supussa. Sain tietää jo Rauman turnauksen jälkeen kuuluvani olympiajoukkueeseen.