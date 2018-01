Olisitko uskonut? Tämä pelaaja oli jälleen Tapparan nopein mies – Yllättyi itsekin: Katso reaktio

Mikko Gynther Aamulehti

Tappara otti älykiekkojärjestelmän käyttöönsä ensimmäisenä seurana Suomessa lokakuun lopulla. Sen ansiosta muiden muassa Tapparan kannattajat voivat katsoa esimerkiksi, kuka pelaajista on luistellut eniten tai kuka on ollut nopein. Järjestelmä on käytössä Tapparan kotiotteluissa.

Hieman yllättäen Juhani Jasu on ollut Tapparan nopein pelaaja Kirvesrintojen kahdessa edellisessä ottelussa. Jasu tunnetaan luotettavana kahden suunnan keskushyökkääjänä eikä pikakiiturina.

Viime lauantaina ottelussa Ässiä vastaan Jasun huippunopeudeksi mitattiin 36,12 kilometriä tunnissa. Sport-ottelussa, jonka Tappara hävisi jatkoajan jälkeen 1–2, Jasu kiiti luistimilla parhaimmillaan 37,02 kilometrin tuntivauhtia.

Videolta näet Jasun reaktion, kun hän kuulee nopeudestaan. Hän kertoo myös, miksi Tappara piti jälleen pukukoppinsa ovet pitkään kiinni Sport-ottelun jälkeen ja miten joukkuekaverit auttavat tuoretta vahvistusta pääsemään vauhtiin.

Tiedätkö, kuka oli toisessa ottelussa peräkkäin Tapparan nopein pelaaja?

–En tiedä.

Tapparan älykiekon mukaan sinä.

–Okei.

Miltä kuulostaa

–Aika yllättävää, heh.

Tuntuuko, että luistin kulkee?

–Ihan hyvin on liikkunut. Pitäisi vain päästä vielä tuonne taululle tehojen muodossa.

Oletko tehnyt aiempaa enemmän töitä, että olisit nopeampi?

–En tiedä enemmän, mutta totta kai joka vuosi yritän kehittyä lisää. Täällä on laadukas fysiikkavalmennus ja itsellänikin riittää kipinää kehittyä vielä tälläkin iällä. Kohta tulee 30 vuotta mittariin (19. tammikuuta), mutta toivottavasti pystyn pelaamaan vielä pitkään.

Miten älykiekkojärjestelmää on hyödynnetty?

–Välillä sitä tuolla katsotaan. Sitä ei ole tullut vielä iPhonelle, niin en ole itse sitä niin katsellut, mutta välillä katson jonkun muun luurista. Se on ihan mielenkiintoinen ja varmasti siihen tulee vielä lisääkin toimintoja ja dataa. Se on ehdottomasti nykyaikaa.

Tältä älykiekko näyttää ja näin se toimii: