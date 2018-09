Oliko Bottaksen voitto yhdestä kierroksesta kiinni? Mercedeksen tallipäällikkö kertoi, mistä alkoi tapahtumaketju, joka johti tallimääräykseen ja Hamiltonin nostamiseen suomalaisen ohi

Mikko Gynther Aamulehti

Formula ykkösten Venäjän osakilpailun puhutuin hetki oli, kun Valtteri Bottas päästi tallikaverinsa Lewis Hamiltonin edelleen ja kisan voittoon. Se auttoi Hamiltonia mestaruustaistelussa, jossa hänellä on nyt 50 pisteen etumatka Sebastian Vetteliin.

Näin kärkikuskit ja Mercedeksen johto on kommentoinut ratkaisua:

Lewis Hamilton:

"Tuo ohitus ei tuntunut hyvältä. En ole koskaan halunnut voittaa kisaa tuolla tavalla. Kilpa-ajajina olemme olemassa voittaaksemme, ja jos meille sanotaan, ettemme voi voittaa, se vie meiltä ilman, jota hengittää. Valtteri teki fantastista työtä, ja hän on todellinen herrasmies, kun päästi ohi. Voin ymmärtää, kuinka vaikeaa tämä on Valtterille. Hän teki loistavaa työtä tänään ja olisi ansainnut voittaa. Yritämme kuitenkin voittaa molemmat mestaruudet, ja mielestäni tämä oli täydellistä tiimityötä. Valtteri pärjää varmasti vielä loistavasti tulevissa kilpailuissa. Kovin moni tallikaveri ei olisi tehnyt niin kuin hän teki tänään. En kuitenkaan pyytänyt tallilta tällaista. Tämä on voitoistani se, josta olen vähiten ylpeä."

Toto Wolff, Mercedeksen tallipäällikkö:

"Keskustelemme taktiikoista aamuisin, mutta joskus kisassa asiat eivät etene suunnitellusti. Niin kävi tänään. Valtteri olisi voittanut kilpailun, mutta me puutuimme peliin. Lewiksen varikkopysähdys tehtiin kierros liian myöhään, minkä takia hän tippui Vettelin taakse. Se laukaisi tämän sotkun. Lewiksen piti hyökätä ja ohittaa Vettel, mikä aiheutti rakkuloita renkaisiin. Siksi meidän piti suojella häntä, koska Vettel oli hänen kimpussaan. Kun kerroimme Valtterille, että sijoituksia pitää vaihtaa mutkassa 13, hän teki niin välittömästi."

Lue lisää:Valtteri Bottas menetti voiton tallimääräyksen takia, Sebastian Vettel selvisi peittelystään ilman rangaistusta – Lue tästä kaikki Venäjän GP:stä ja katso parhaat palat

Lue lisää:Kommentti: Perustelu tallimääräykselle oli onneton – Mercedes teki silti oikein, kun se ei antanut Valtteri Bottaksen voittaa Venäjällä

Valtteri Bottas C Morelle:

"En halua mennä sen enempää yksityiskohtiin, mutta tuo päivän tilanne oli aika outo. En ollut valmistautunut siihen. Tuollaista tilannetta ei oltu käyty kunnolla läpi. Meistä kahdesta Lewis taistelee mestaruudesta tällä hetkellä, niin tallin puolesta tuo saattoi olla ihan ymmärrettävää. Omalta kannalta tuo oli vaikea juttu. Vauhtini oli hyvää ja tiesin, että minulta olisi löytynyt paljon enemmän vauhtia kuin tallikaverilta. Henkisesti tuntui siltä, että voitin tämän kisan."

Sebastian Vettel, Ferrari-kuski:

"Hyvin tehty molemmilta heiltä (Bottakselta ja Hamiltonilta). Mielestäni siinä tilanteessa, missä he olivat, kyseisessä ratkaisussa ei ollut mitään ihmeellistä. Meidän täytyy vain tyytyä kolmanteen sijaan. Uskon yhä mestaruusmahdollisuuteemme, joka kuitenkin pienenee koko ajan, jos häviämme tällä tavalla."