”Olemme odottaneet revanssia neljä vuotta” – Naisleijonille tuttu ja rakas vastus puolivälierään

Tuomas Arkimies Pyeongchang

Naisleijonat kohtaa Etelä-Korean olympialaisten puolivälieräottelussa tutun ja rakkaan vastustajansa Ruotsin. Tämä varmistui torstaina, kun Suomi kukisti venäläisten olympiaurheilijoiden joukkueen 5–1.

–Olemme odottaneet tätä mahdollisuutta neljä vuotta. Olemme varmasti valmiina Ruotsi-peliin, kun kiekko putoaa jäähän, sanoi Suomen kapteeni Jenni Hiirikoski.

Kommentillaan Hiirikoski viittasi siihen, että Ruotsi pudotti Suomen puolivälierissä neljä vuotta sitten Sotshin olympialaisissa.

–Se on nyt revanssin paikka, mutta koetetaan pitää kiinni siitä, että teemme yhdessä hommia. Mikään ei tule väkisin puristamalla. Rentous ja hyvä fiilis täytyy löytyä, Hiirikoski totesi.

Suomi on ollut tulosten perusteella niskan päällä tällä kaudella pelatuissa Suomen ja Ruotsin välisissä keskinäisissä peleissä. Voi sanoa, että joukkueet tuntevat toisensa läpikotaisin.

–Keskinäisiä pelejä on tahkottu paljon. Me tunnemme Ruotsin tyylin, ja he tuntevat meidän tapamme. Sikäli mitään yllätyksellistä tuskin on tulossa, Hiirikoski ennakoi lauantain koitosta.

"Tiedämme, mitä pitää tehdä"

Michelle Karvinen teki Suomelle torstaina kaksi maalia. Nämä maalit syntyivät ylivoimalla.

–On tärkeää, että onnistuimme ylivoimalla. Siitä tulee hyvä fiilis puolivälieräpeliin. Sain hyvät syötöt molempiin maaleihini, Karvinen tuumi.

Naisten maajoukkueen entinen päävalmentaja Hannu Saintula on sanonut Karvisen olevan naiskiekon Crosby. Vertauksen NHL-joukkue Pittsburgh Penguinsin supertähteen Crosbyyn Saintula esitti vajaat kymmenen vuotta sitten.

Saintulaa onkin pitkälti kiittäminen siitä, että Tanskassa syntynyt Karvinen ylipäätään edustaa Suomea. Saintula bongasi Karvisen aikoinaan poikien junioriturnauksesta Espoossa ja aloitti keskustelut tämän Heikki-isän kanssa Michellen saamisesta Suomeen pelaamaan.

Nykyään Karvinen, 27, edustaa seuratasolla ruotsalaista Luulajaa, jonka paidassa hän on nakutellut huimia tehopistemääriä. Viime kaudella hän mätti 30+40=70 pistettä 31 ottelussa.

Myös Karvinen tuntee ruotsalaisten metkut.

– Olemme erittäin hyvin valmistautuneita ja tiedämme, mitä meidän täytyy tehdä, hän vakuutti.

Suomi onnistui tärkeällä hetkellä

Suomi oli aiemmin Etelä-Korean kisoissa hävinnyt sekä Kanadalle että Yhdysvalloille. Torstain pelissä Suomella ei ollut suurta hätää, vaikka ottelun kolmannessa erässä venäläispelaajat painostivatkin ajoittain ärhäkkäästi. Joukkue pääsi tekemään kavennusmaalin, kun kaksi Suomen pelaajaa menetti puolustusalueella mailansa samanaikaisesti.

– Meillä oli hyvä lataus. Pääsimme heti peliin kiinni ja saimme riittävät onnistumiset, kapteeni Hiirikoski tiivisti.