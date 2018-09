Nyt se on varma: Jorma Kemppainen ei jatka SUL:n valmennusjohtajana

STT Helsinki

Jorma Kemppainen luopuu Suomen Urheiluliiton (SUL) valmennusjohtajan tehtävästä ja siirtyy muihin valmennuksen tehtäviin liiton sisällä. SUL kertoo aloittavansa uuden valmennusjohtajan haun välittömästi.

Kemppainen on työskennellyt SUL:n valmennusjohtajana vuodesta 2012. Sitä ennen hän oli liitossa pika- ja aitajuoksujen sekä hyppyjen lajipäällikkönä. SUL:n puheenjohtajan Vesa Harmaakorven mukaan uusi valmennusjohtaja valitaan syksyn aikana.

–Kemppainen tuli valmennusjohtajan tehtävään haastavassa tilanteessa Helsingin EM-kisojen jälkeen. Valmennusjohtajakaudellaan hän on johtanut monia merkittäviä uudistuksia. On hyvä, että Kemppaisen kokemus on liiton käytettävissä myös jatkossa, sanoo Harmaakorpi.

Kemppainen sai rajusti kritiikkiä niskaansa Suomen jäätyä mitaleitta yleisurheilun EM-kisoissa Berliinissä elokuussa.